Financement en crédit-bail : Contrat IVAL-MLA

Le groupe IVAL, représentant des trois marques italiennes Iveco, Fiat Professional et New Holland, vient de conclure une convention de partenariat privilégié avec MLA (Maghreb Leasing Algérie) dans le cadre du financement en crédit-bail et de la gestion des véhicules entreprises de PME/PMI.

Il faut rappeler qu’un premier protocole référence à cette convention de coopération CNHI Capital (Iveco et New Holland) et Maghreb Leasing Algérie SPA avait été signé en date du 15/02/2017 à l’hôtel El Djazaïr (ex-Saint-Georges) et avait pour objet d’asseoir une coopération dans le but de développer conjointement une offre de crédit-bail compétitive au profit des clients du réseau IVAL en Algérie. Le protocole en question permettait aussi aux deux partenaires de définir les conditions et les avantages dans lesquels le client s’approvisionnera en matériels neufs commercialisés par IVAL.

MLA, quant à lui, en qualité d’organisme de leasing, bénéficiant des autorisations nécessaires de la part des autorités monétaires algériennes, proposera via le réseau ses offres de crédit-bail aux clients d’IVAL. Ainsi, suivant les termes du contrat conclu par le groupe IVAL et Maghreb Leasing Algérie, les entreprises PME/PMI et professions libérales souhaitant acquérir des flottes de véhicules Iveco pour leurs activités peuvent désormais bénéficier d’offres attractives en matière de financement leasing, formalisées par des loyers avantageux et disponibles à travers l’ensemble du réseau d’IVAL. Avec ce nouveau partenariat, IVAL entend stimuler le développement de l’activité entrepreneuriale en proposant des solutions de financement flexibles et avantageuses aux entreprises, PME/PMI et professions libérales, via MLA dans le cadre du partenariat CNHI Capital, contribuant ainsi à l’émergence d’un tissu industriel, à travers l’acquisition des véhicules «production nationale».