Dans le domaine de la formation professionnelle, Oran tend à devenir un pôle incontournable pour l’industrie en général et l’industrie automobile en particulier. Un centre d’excellence va ouvrir ses portes cette année à Arzew. Dotée d’une capacité de 500 places pédagogiques et d’un internat de 200 lits, cette importante réalisation pourra accueillir plus de 1000 stagiaires par an.

Mais son véritable intérêt réside dans les spécialités nouvellement introduites et qui s’intéressent à l’amont de la filière industrielle, c’est-à-dire à la production mécanique des pièces. «Nous voulons former un personnel spécialisé pour le compte des sous-traitants de la filière automobile», explique Touil Abdelkader, directeur de la formation professionnelle à Oran.

Le centre a été réceptionné et est prêt à accueillir les apprenants qui devront affluer des différentes régions du pays. Pour ce cas précis de la fabrication mécanique, une demande pour doter cette structure d’un matériel de formation adéquat a déjà été formulée et les équipements devraient arriver bientôt. Pour ce qui de l’encadrement, une vingtaine d’ingénieurs (bac+5) ont été recrutés.

Ces derniers ont eux-mêmes suivi des formations assurées par des experts internationaux grâce à la collaboration des partenaires économiques que sont les firmes Scania et Renault, déjà installées en Algérie et avec lesquels des conventions ont été signées. Les programmes élaborés sont certifiés aux normes universelles.

«Mettre sur le marché du travail une main-d’œuvre hautement qualifiée» est le souhait exprimé, mais face à un secteur de la sous-traitance automobile qui n’est pas encore bien développé, le devenir des diplômés de ce centre se pose. «Notre programme est flexible et il reste aux constructeurs de l’adapter à leurs besoins», indique le même responsable, précisant que l’enseignement prodigué pour la maîtrise du process de fabrication mécanique ne se limite pas à la seule filière automobile ; les perspectives d’embauche embrassent donc un éventail de choix beaucoup plus large, en attendant une véritable spécialisation avec le développement des sites de production.

La formation professionnelle s’intéresse également à l’aval de la filière avec l’aménagement, à Es Sénia, d’un plateau pédagogique de 2000 m2 et répondant, là aussi, aux standards européens pour englober tous les métiers du service après vente. Le centre existait déjà depuis longtemps, mais ce sont des hangars qui ont été reconvertis, mis à niveaux et adaptés pour créer un espace pédagogique. Là, ce ne sont pas uniquement les constructeurs automobiles installés en Algérie qui sont concernés, mais l’ensemble des concessionnaires.

Plusieurs d’entre eux ont par ailleurs contribué à la formation des formateurs ; ils tous sont invités fin octobre à l’inauguration du site. Avec le centre de Oued Tlelat déjà dédié aux métiers du montage automobile grâce à l’implantation de l’usine Renault non loin de là, le secteur de la formation professionnelle va donc remplir pleinement ses missions au service de l’industrie automobile.