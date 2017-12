Euro Repar Car Service s’implante en Algérie

Réagissez

Euro Repar Car Service (ERCS), l’enseigne mondiale spécialisée dans l’entretien et dans la réparation automobile multimarque du groupe PSA a inauguré, jeudi, son premier garage algérien aux Eucalyptus, Alger.

Le lancement de l’ERCS Algérie s’est déroulé en présence d’Yves Peyrot Des Gachons, directeur de la zone Maghreb et PDG de Peugeot Algérie, d’Ahmed Lotfi Adi, directeur pièces et service de Peugeot Algérie, et de Georges Saïd, responsable développement international à la direction pièces et services du groupe PSA.

Le lancement d’ERCS Algérie marque une étape importante dans le plan de développement mondial de l’enseigne qui compte actuellement plus de 3000 adhérents dans plusieurs pays d’Europe ainsi qu’en Chine, en Tunisie, au Brésil et, depuis le mois dernier, en Argentine. L’ambition est d’atteindre 10 000 garages d’ici 2021 et de faire d’Euro Repar Car Service, qui a été créé en 2003 en France, le réseau de réparation multimarque de référence pour les automobilistes.

En Algérie, ce premier garage en appelle d’autres à travers le pays, puisque, selon Lotfi Adi, «c’est le début d’une longue série de garages». «Nous préparons l’ouverture prochaine de huit sites : Alger, Annaba, Constantine, Aïn El Beida, Batna, Tizi Ouzou, Blida et Chlef. Ce seront les premiers sites d’un réseau qui va se développer rapidement pour être au plus proche de nos clients», a-t-il indiqué jeudi à l’hôtel Sofitel d’Alger, lors d’une conférence de presse où il a présenté ce concept.

L’ambition est de dépasser 100 sites à moyen terme, a-t-il souligné, invitant «tous les réparateurs multimarques algériens soucieux de la satisfaction du client et de la qualité de service à rejoindre Euro Repar Car Service. Il s’agit pour eux d’une excellente opportunité de pouvoir bénéficier du soutien d’une enseigne internationale tout en préservant leur indépendance et leur flexibilité». Les garages ERCS ne sont pas uniquement dédiés aux marques du groupe PSA. «Nous visons 42 familles, dont 75% sont autres que celles de Peugeot, Citroën, ou DS», a-t-il souligné.

La gamme ERCS dispose de 10 000 références de pièces. Le prix d’une pièce est de l’ordre de 25% moins cher que la pièce d’origine avec une garantie de deux ans. Yves Peyrot Des Gachons s’est dit de son côté «fier de lancer en Algérie l’enseigne d’entretien et de réparation multimarque du groupe PSA». «C’est une offre alternative pour les conducteurs algériens de véhicules de toutes marques, qui cherchent un service après-vente de qualité, de proximité, à un prix compétitif», a-t-il déclaré.

Ce lancement d’ERCS a-t-il un lien avec l’accord qui vient d'être conclu pour l’implantation d’une usine PSA en Algérie ? «Pas de rapport, c’est quelque chose sur laquelle on a travaillé il y a quelques mois», a souligné M. Des Gachons, précisant que «le réseau ERCS est différent et complémentaire au réseau Peugeot Algérie».

L’après-vente multimarques joue un rôle fondamental dans le plan stratégique mondial «Push to Pass» du groupe PSA, qui prévoit un élargissement de sa base client. L’ambition : répondre aux besoins de tous les clients après-vente dans le monde, quels que soient leur pouvoir d’achat, la marque et l’âge de leur véhicule.