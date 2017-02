Essais : La nouvelle Octavia, une familiale plus…équipée

Réagissez

La nouvelle Skoda Octavia, un best-seller de la marque allemande

Restylée au mois d’octobre dernier, la Skoda Octavia, troisième génération, ne s’offre pas qu’un nouveau visage. Les évolutions du modèle tchèque, le plus vendu dans le monde, concernent aussi sa technologie.

Best-seller du constructeur thèque, la nouvelle Octavia — un modèle qui sera monté au cours des prochains mois en Algérie dans l’usine de Sovac production — évolue à l’avant en adoptant des doubles optiques (100% LED en option). Autres évolutions esthétiques, un bouclier avant redessiné et de nouveaux dessins de jantes. Les feux arrière sont également subtilement redessinés. Ces modifications ajoutent 11 mm à la berline pour atteindre 4,670m, et 8 mm à la Combi pour une longueur totale de 4,667 m. La voie arrière s’élargit de 20 à 30 mm selon la version moteur.

A bord, la fabrication de l’habitacle est encore plus soignée, avec l’emploi de nouveaux matériaux plus valorisants, et des commandes plus raffinées. L’espace pour les passagers est encore plus généreux pour les jambes. Le volume intérieur du coffre de la berline est de 590 litres (1580 litres avec les sièges arrière rabattus). Pour le Combi, le coffre a une capacité de 610 litres, pouvant atteindre si nécessaire 1 740 litres.

L’interface multimédia évolue avec un nouvel écran dit glass design de 9,2 pouces, qui vient égayer la console centrale. Cette interface multimédia fait le plein des services connectés : hotspot, module de carte SIM LTE pour une connexion haut débit. La familiale tchèque fait également le plein en matière d’équipements, avec cinq nouveaux systèmes d’aide à la conduite. Ces derniers optimisent la sécurité lors de la conduite en ville, sur les routes de campagne et sur les autoroutes. Ces fonctionnalités offrent aussi un confort supplémentaire en cas de manœuvre ou de stationnement.

Il s’agit du Front Assist, en option avec la fonction City Emergency Brake (freinage d’urgence en ville), qui inclut également la protection prédictive des piétons, la surveillance des angles morts, l’aide au remorquage (Trailer Assist), l’assistant de stationnement, le régulateur adaptif du châssis et de l’assistant de maintien dans la voie. Cette Octavia est aussi capable de circuler de manière quasi autonome dans les embouteillages. La nouvelle version sur le segment des compactes s’enrichit de nouvelles solutions «Simply Clever».

En matière de motorisation, la Skoda Octavia propose une palette de neuf motorisations, y compris la version GNC : quatre diesel (1.6 TDI 90, 1.6 TDI, qui passe de 110 à 116 ch, 2.0 TDI 150 et 184) et quatre essences (1.2 TSI 85, 1.0 TSI 116, 1.4 TSI 150 et 1.8 TSI 180 ch). Lorsqu’elle est couplée au moteur TDI de 110 kW (150 ch), la boîte DSG 7 rapports (en option) peut également être combinée pour la première fois à la transmission intégrale. C’est dans la région d’Aveiro (Portugal) que se sont prêtés au jeu les essais de ce best-seller du constructeur tchèque. Une occasion pour nous — invités par le groupe Sovac — de voir de près ses évolutions, mais aussi son comportement routier.

Au volant du modèle 2.0l TDI 110 kw en compagnie de mon confrère du site spécialisé Autoalgérie, Khaled Allouache, et de la responsable de com’ de Sovac Algérie, Roza Mansori, la première sensation de conduite, c’est une berline très confortable. Au bout de quelques kilomètres, en traversant les petits villages balnéaires d’Aveiro, la caisse autorise de superbes relances sans vibrer ni ronfler. Avec la puissance du moteur duquel elle est équipée, notre caisse ne manque pas de tonus.

Son comportement très stable sur les routes, pourtant dégradées, que nous avons parcourues, s’avère rassurant grâce à un empâtement généreux privilégiant le confort. Le freinage est aussi très performant. Et, cerise sur le gâteau, notre mécanique se mène sans le moindre effort grâce à une bonne ergonomie des commandes agréable à manier et une direction vraiment précise.