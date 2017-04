Réagissez

Les professionnels du transport et des métiers de la construction ont pu échanger, dans des ateliers animés par des experts de Renault Trucks, autour de thèmes comme les solutions de transport proposées par la marque et permettant aux transporteurs de diminuer leurs coûts de transport.

Conduire un poids lourd sans stress et surtout avec plus de sécurité à bord est aujourd’hui réalité chez Renault Trucks. Et pas seulement puisque le constructeur offre aussi des solutions de transport permettant d’optimiser les coûts d’exploitation des véhicules. Pour en savoir plus, et à l’invitation de Renault Trucks Algérie, nous avons assisté à Marrakech (Maroc) en compagnie de 450 clients – venus d’Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient, Maroc, Turquie et Algérie — de cette marque à l’événement Xtrem Days, dédiés aux gammes C et K de Renault Trucks.

Ainsi, en parallèle des essais les professionnels du transport et des métiers de la construction ont pu échanger dans des ateliers animés par des experts de Renault Trucks autour de thèmes comme les solutions de transport proposées par la marque et permettant aux transporteurs de diminuer leurs coûts de transport. Des simulateurs de conduite, des buggies et un Renault Sherpa ont été aussi mis à notre disposition. Les clients ont pu par ailleurs tester les dix modèles mis à notre disposition le 14 avril dernier dans une carrière minutieusement choisie pour évaluer la robustesse des camions dans des conditions des plus extrêmes.

De nouveaux éléments aérodynamiques, le châssis renforcé et la boîte de vitesse robotisée Optidriver Xtrem réduisent désormais la consommation des clients. «ça sera ce type de camions qui seront montés dans notre usine de Meftah (Blida), dont la construction commencera la semaine prochaine», dit fièrement le directeur général de Renault Truck Algérie, Georges Haidar, avant de prendre place dans l’un des camions pour un essai.

Si lors de cet événement l’objectif était de permettre aux clients de tester eux-mêmes les différents modèles dans un environnement de travail, il était question aussi du lancement du modèle K Xtrem, une référence en termes de robustesse. Ce n’est pas le modèle que j’ai pris à l’essai. Mais le C 430 P8x4 dont j’ai pris le volant offre toutes les facilités de conduite, même pour un sans-permis lourd comme moi. Doté d’une excellente motricité, confortable comme un véhicule de tourisme, robuste, mon camion de transport béton a été surtout facilement maniable dans sentiers les plus dégradés que j’ai empruntés.

La gamme C est parfaitement adaptée à des applications construction, approche chantier ou longue distance. Elle bénéficie aussi d’une charge utile importante. Quant à la gamme K, elle est devenue, selon les explications qui nous ont été fournies sur place, une référence en matière de robustesse. Elle est dotée d’un design impressionnant avec un bouclier acier complet, des capacités de franchissement exceptionnelles et de la meilleure attaque du marché. La diversité de renforts de son châssis lui permet de s’adapter aux usages les plus extrêmes.

Réduire les coûts d’exploitation

Renault Trucks a conçu sa gamme avec comme objectif d’optimiser les coûts d’exploitation des transporteurs. Le constructeur a ainsi mis son expertise au service de ses clients pour proposer une solution globale de transport. Il s’engage à les accompagner durant toute la vie du véhicule et à leur fournir des outils performants en matière de financement, d’assurance de consommation carburant, de formation à la conduite économique et de service de proximité pour assurer une maintenance efficace et limiter les frais d’immobilisation.

Avec les qualités techniques des deux gammes, les clients voient leur rentabilité accrue : les moteurs offrent en effet un niveau de performance jamais atteint. Grâce à un poids à vide optimisé, la gamme C offre une charge utile exceptionnelle allant jusqu’à 22,8 tonnes sur le 8X4. La gamme K offre un PTC allant jusqu’à 50 tonnes et un PTR (masse technique d’ensemble) allant jusqu’à 120 tonnes.

Neutraliser le chauffeur

La gamme C est par ailleurs dotée d’une motricité exceptionnelle lui permettant d’accéder à tous types de terrains grâce à une garde au sol importante et au mode off road de série sur la boîte robotisée (Optidriver). Quant aux véhicules K, grâce à une garde au sol importante et un excellent angle d’attaque, ils s’affranchissent des obstacles et garantissent une motricité exceptionnelle quel que soit le terrain. Les cabines gammes C et K de Renault Trucks, spacieuses, offrent le même confort que celui des véhicules longue distance. La planche de bord enveloppante, qui a fait l’objet de nombreux tests d’ergonomie, permet au conducteur de disposer de toutes les commandes utiles à portée de main.

Sur les sentiers urbains, les deux gammes disposent d’une tenue de route dynamique et précise. Pour garantir plus de sécurité des chauffeurs, les ingénieurs de Renault Trucks ont équipé leurs camions en option de frein de parc électrique automatique à l’arrêt de moteur, d’aide au démarrage en côte ou encore de l’alarme anti-intrusion. Côté motorisation, les deux gammes sont équipées de deux types de moteurs de 11 et 13 litres. De 330 ch à 500 ch, avec une plage de couple maximum, le plus bas régime garant d’une meilleure fiabilité, d’un gain de consommation et de fort couple pour tous les usages. Ils sont dotés de freins sur échappement de série et du ralentisseur moteur optibrake.

Les deux gammes sont équipées d’une boîte de vitesse robotisée Optidriver à 12 rapports, associée à un son mode off road, reconnue comme l’une des plus performantes. «Ces boîtes permettent de neutraliser les efforts du chauffeur pour une meilleure sécurité autour du camion», selon un expert. Ces camions peuvent aussi être équipés d’une boîte de vitesse manuelle B14 à 14 rapports. Pour les usages difficiles et nécessitant des charges lourdes, les véhicules de la gamme K peuvent être équipés de la boîte de vitesse Optidriver Xtrem usage sévère.