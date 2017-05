Essai du Captur restylé : Plus séduisant pour maintenir sa suprématie

Réagissez

Quatre ans après son lancement, le roi incontesté des petits Crossover urbains — le plus vendu en Europe en 2016 — avec 215 670 unités, en l’occurrence le Renault Captur, se montre encore prêt à rivaliser pour longtemps avec ses concurrents dans le segment.

Afin de défendre sa suprématie au moment où la bataille fait rage dans sa catégorie, la star de la marque au losange s’offre de bien nets progrès en termes de finition et de design. Il bénéficie d’un facelift sur la face avant en adoptant la signature LED en forme de C, de nouveau boucliers, agrémenté d’un sabot, et quelques barrettes de chrome sur la calandre, histoire de renforcer sa parenté avec son frère Kadjar.

En revanche c’est à l’intérieur que le Captur évolue le plus, avec notamment une amélioration des matériaux.

On retrouve un intérieur revu qui monte en qualité perçue avec des matériaux moussés agréables au toucher recouvrant toute la planche de bord. Les intérieurs des portes ont été également redessinés. L’ergonomie des commandes apparaît aussi bien faite et le GPS «Evolution» est d’une grande simplicité et facile à l’utilisation. Pour confirmer cette montée en gamme, Renault étoffe la gamme de Captur en introduisant, la finition chic haut de gamme «Intiale de Paris». Le Captur s’enrichit également par de nouvelles options, tel le toit vitré transparent – disponible en option – et la personnalisation intérieure, en proposant trois nouvelles teintes de caisse : orange atacama, bleu océan et noir améthyste (sur la version Initiale Paris) et une nouvelle teinte de toit, le gris platine.

Ce n’est pas tout, le nouveau Captur évolue beaucoup côté rangement. Il n’est pas sans remarquer à ce titre son tiroir coulissant qui fait face au passager, mais aussi la trappe de dessus de planche de bord et le petit espace de rangement proposé aux passagers arrière. Côté mécanique et châssis, le nouveau Captur n’évolue pas. Renault reconduit les évolutions d’il y a trois ans, quand la nouvelle motorisation TCe a été introduite.

C’est cette version qui nous été choisie pour notre première boucle d’essai sur les routes de Copenhague, au Danemark. Déjà une première impression, son confort est meilleur que son précédent. En route, notre Captur TCe 120 ch distille de bonnes sensations de conduite. Il s’est montré plutôt souple et dynamique sur nos routes de la banlieue danoise. Avec moins de bruits et de vibration, notre TCe se montre plutôt silencieux et équilibré par rapport à son rival.

Et cerise sur le gâteau, un coup d’œil sur la consommation : nous avons relevé des moyennes très satisfaisantes, du 6,5 l aux 100 km. Il est à souhaiter qu’il serait de même sur nos routes, une fois sur le marché. Six types de motorisation, disponibles en version diesel et essence : le dCi 90 (disponible en version boite manuelle ou boîte automatique) et le dCi 110 couplé à une boîte manuelle à six vitesses.

Equipé du Stop & Start et du système de récupération d’énergie au freinage et à la décélération, ce moteur affiche une puissance de 110 chevaux à 4 000 tours/mn et un couple de 260 Nm à 1 750 tours/mn. Il s’appuie sur une nouvelle architecture de turbo et sur sa faible inertie lui permettant des temps de réponses très courts à bas régime.

Pour les versions essence ce sont l’Energy TCe 90 boîte manuelle et le TCe 120 avec boîte de vitesse manuelle ou automatique. En complément de la boîte automatique à double embrayage EDC, cette boîte manuelle vise des clients sensibles au coût et souhaitant avoir un contrôle complet sur la conduite du véhicule. S’appuyant sur les technologies de l’injection directe, du turbo et du Stop & Start, le moteur délivre 205 Nm à partir de 2000 tours.