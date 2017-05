Réagissez

On la sent vouloir aller plus loin, atteindre le sublime dans le caractère, la tension et la sculpture qu’elle offre à son jeune prétendant. Trois qualités qu’arbore la nouvelle Seat Ibiza, le nouveau né ibérique, placée sous la tutelle du constructeur allemand Volkswagen.

Conviés par Sovac, le représentant exclusif de la marque en Algérie, les journalistes l’ont essayé sur les différentes routes de Barcelone (Espagne). Verdict : Elle n’a pas déçu, au contraire, la 5e génération de Seat Ibiza a confirmé sa séduction et était à la mesure de l’ambition escomptée. Elle demeure, justement une véritable opportunité de croissance et l’icône de la marque SEAT. Faut-il rappeler qu’Ibiza a enregistré, en 33 ans d’existence, plus de 5.4 millions de ventes à travers 75 pays.

Conçue sur la plateforme de la future Polo -MQB A0- (Modular Quer Baukasten) la 5e génération de Seat Ibiza est entièrement nouvelle. Le modèle le plus important de la marque espagnole a connu une métamorphose complète tout en maintenant son esprit jeune, sa fonctionnalité, sa sportivité et son confort. Son nouveau design est frais. Il représente incontestablement l’esprit Seat tout en ayant un design plus marqué et plus sportif. En effet, la nouvelle Seat Ibiza n’a pas été restylée.

Elle a été créée avec des objectifs très ambitieux à l’esprit : apporter une avancée majeure en termes de sécurité, design, performance et confort. La cinquième génération de la Seat Ibiza a été développée à Barcelone et représente une étape décisive pour le futur de Seat. Premièrement, car elle met en avant les dernières technologies du Groupe Volkswagen, la plateforme MQB 10 montre l’importance de Seat au sein du Groupe, puisque cette nouvelle plateforme sera utilisée pour la première fois sur ce segment.

Et deuxièmement, car la nouvelle Ibiza est livrée avec les meilleures technologies, un dynamisme spectaculaire et une augmentation notable de l’espace intérieur. Cela implique donc un modèle complètement nouveau tout en maintenant son esprit jeune, son dynamisme, sa fonctionnalité et son confort. La nouvelle Seat Ibiza est disponible en quatre niveaux de finition : Référence, Style, FR et XCellence.

A ces finitions, il fait signaler que la nouvelle Seat Ibiza bénéficie d’une augmentation notable de son habitabilité tout en étant encore plus robuste et plus sûre. Pour autant, ce n’est pas forcément l’impression qui ressort du premier coup d’œil eu égard à ses dimensions extérieures : 4,059 mm de long, 1,780 mm de large et 1,444 mm de hauteur (1,429 mm pour la version FR).

La nouvelle Seat Ibiza est plus large de 87 mm par rapport au modèle précédent, plus courte de 2 mm, et plus basse. Mais plus important encore, ses nouvelles dimensions véhiculent une impression de puissance avec une voiture qui semble collée à la route. La clé de tout cela est la nouvelle plateforme MQB A0. Les voies sont 60 mm plus larges sur l’essieu avant et 48 mm de plus sur l’arrière, tandis que la distance entre les essieux est de 2,564 millimètres, une augmentation de 95 mm.

On obtient ainsi une voiture plus confortable, la nouvelle Seat Ibiza étant plus grande à la fois à l’intérieur et l’extérieur. Toutes les motorisations disponibles de la nouvelle Seat Ibiza sont conformes à la réglementation des émissions Euro et offrent une performance, et des caractéristiques exceptionnelles, un kilométrage élevé et des émissions faibles. Il y a plusieurs choix possibles de bloc-moteur essence en aluminium.

La première option est celle des 3 cylindres 1.0 MPI de 75ch, le suivant est le 1.0 TSI de 95 ou 115ch, avec turbocompresseur, intercooler et injection directe. Enfin, une nouvelle motorisation 1.5 TSI à 4 cylindres et 150ch sera disponible fin 2017. La pression de l’injection du moteur TSI est de 250 bars pour les versions 1.0l de 95 et 115 chevaux, tandis que celle du TSI de 1,5l atteint les 350 bars. Tous les moteurs sont équipés de blocs et de culasses en aluminium, avec un double arbre à cames entrainé par courroie.

Les délais entre chaque révision sont espacés tous les 30 000 km environ. Un système de Stop & Start est également intégré afin d’améliorer la consommation. Enfin, la nouvelle plateforme MQB A0 permet à la nouvelle Ibiza d’offrir un moteur à gaz comprimé, CNG, (non disponible en France) en 1.0 TSI et 90ch. Seatest le premier constructeur à proposer ce type de moteur dans cette catégorie.

Les boîtes de vitesses disponibles sont à 5 vitesses pour la version 95ch ou à 6 vitesses pour les moteurs plus puissants. Le double embrayage DSG à 7 vitesses est une autre option disponible sur la nouvelle Seat Ibiza. La cinquième génération de Seat Ibiza a été révélée au grand public lors du dernier Salon International de l’automobile de Genève. Les commandes ont été ouvertes au mois d’avril, et les premières livraisons sont prévues pour le mois de juin 2017 y compris pour l’Algérie.