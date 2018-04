Essai de la Clio 4 MIB : Une superstar sportive sur les monts de Seraidi

Réagissez

Renault a élargi sa palette de motorisations pour la Clio 4 MIB, par l’introduction d’un nouveau moteur, le dCi 110 ch. couplé

à une boîte manuelle à six vitesses.

Avec pas moins de 165 000 ventes depuis son lancement en 2001 en Algérie, la Renault Clio – la voiture française la plus vendue de tous les temps – reste l’un des véhicules préférés des automobilistes algériens. Cette success-story se poursuit avec la nouvelle Clio 4, après s’être offert un petit restylage de mi-carrière l’été 2016, et désormais produite et commercialisée en Algérie. Plus séduisante que jamais, cette nouvelle version est proposée dans une richesse inégalée d’équipements et de motorisation.

Elle s’est offert un restylage pour tenter de garder une longueur d’avance sur les concurrentes de sa catégorie. Son style extérieur offre plus de caractère et de personnalité. Ainsi, de légères évolutions lui sont apportées, notamment par des feux de jour full LED qui quittent la calendre pour être hébergés par des optiques modifiés qui intègrent de plus une signature lumineuse en C. Mais, pas seulement, les pare-chocs avant et arrière sont aussi remodelés et les feux arrière redessinés.

La polyvalente du losange a aussi reçu une mise à jour en matière d’équipements, avec l’intégration d’une caméra de recul ou encore un radar de proximité avant. A l’intérieur, planche de bord, console centrale et contre-portes en plastique moussé rehaussent la qualité de leurs matériaux. Ceci en plus cette fois de la sellerie en simili cuir et velours.

Par ailleurs, Renault a cette fois élargi sa palette de motorisations pour la Clio, par l’introduction d’un nouveau moteur, le dCi 110 ch. couplé à une boîte manuelle à six vitesses, notre modèle d’essai sur les routes bônoises. En effet, sur la route, ce dernier, plus puissant, offre plus de polyvalence à la Clio 4, et un meilleur agrément sur les voies rapides, grâce aux aides à la conduite proposées. Confortable – grâce notamment aux nouveaux sièges plus enveloppants – et dynamique, les reprises et la tenue de route de notre Gt Line sont plutôt parfaites.

Notre véhicule est agile sur les chemins sinueux du massif Edough (sur les hauteurs de la commune de Seraidi) et ses suspensions, plutôt fermes, filtrent bien les imperfections de la chaussée par endroit dégradée et pleine de crevasses et de nids-de-poule. Et cerise sur le gâteau, la consommation n’est que de 5,5 litres aux 100 km en moyenne, observée sur notre parcours d’une centaine de kilomètres, mêlant ville (Annaba) et routes de campagne de la commune de Seraïdi et celle allant vers El Kala, sur la frontière tunisienne.

Lors de nos essais, les 2 et 3 avril, nous avons aussi pris le volant de la Limited+ tCe 0.9 ess 90 ch. BVM5. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce moteur offre lui aussi un bel agrément et ne manque pas de tonus. Très silencieux au ralenti, il laisse échapper une agréable sonorité à l’accélération.

Pourtant, ce moteur n’a rien de sportif, mais ses performances sur route sont correctes. En matière de comportement routier, on n’est pas déçu, on la trouve, elle aussi, agile, confortable et… dynamique. A noter que la nouvelle Clio est proposée en deux niveaux de finition, Limited+ et GT-Line dCi 110 ch. et trois motorisations (0.9 TCe 90 ch., 1.5 dCi 85 ch., et 1.5 dCi 110 ch.) à des tarifs qui débutent à 1 999 000 DA.

Côté équipement, elle dispose de l’ABS avec assistance au freinage d’urgence (AFU), du régulateur/limiteur de vitesse, de l’ESP, de l’ASR, alerte ceinture de sécurité, des airbags frontaux et latéraux, un accoudoir central, la clim automatique, la carte Renault mains libres, allumage auto, des feux et des essuie-glaces, des rétroviseurs extérieurs électriques et rabattables automatiquement, un système multimédia avec écran tactile 7 pouces, le volant et le levier de vitesse en cuir, la sellerie spéciale Limited, aide au démarrage en côte (sauf pour la dCi 85 ch.), etc.

Pour les tarifs, la Clio MIB Limited+ 0,9 TCe 90 Ch.. est affichée à 1 999 000 DA et la Clio Limited+ 1.5 l dCi 85 ch. à 2 249 000 DA. Quant à la version GT Line, suréquipée, elle est avec une seule motorisation diesel 1.5 dCi 110 ch. associée à une boîte manuelle à six rapports et elle est au tarif de 2 580 000 DA.