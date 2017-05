Réagissez

Sidi Achour Motos Pièces, représentant exclusif de plusieurs marques d’équipements et de pièces moto homologuées, a annoncé avant-hier sa participation à la première édition du Salon Almoto avec des nouveautés.

Ce leader de l’importation et de la distribution des accessoires et pièces moto en Algérie vise par sa présence à cet événement à se rapprocher plus des amoureux des deux-roues. «Les visiteurs du Salon Almoto auront l’occasion de découvrir les nombreuses nouveautés qui seront exposées sur notre stand - S14 - et de bénéficier de plusieurs remises, et ce, jusqu’au 20 mai 2017», a annoncé le responsable de cette entreprise familiale lors d’une conférence de presse.

Sidi Achour Motos Pièces présentera une large gamme des différentes marques qu’elle représente en Algérie, à savoir la gamme des vêtements motos (vestes, pantalons, gants et chaussures) de la marque Bering, la nouvelle collection des casques révolutionnaires Shark, notamment le tout nouveau Evo-One, le Drak, un modèle énormément apprécié par les jeunes, ainsi que le modèle Premium Spartancarbon.

La marque italienne incontournable Airoh fera également son apparition dans le stand Sidi Achour, en proposant une large gamme à usages divers : urbain, off road et cross. Les motards algériens découvriront aussi la nouvelle collection de la marque Roof et Caberg durant ce Salon.

Sidi Achour Motors Pieces compte par ailleurs saisir l’occasion d’Almoto pour lancer la nouvelle gamme des Bluetooth intelligents venant du leader mondial de la connectivité moto, Sena. Une gamme qui permet de communiquer, partager et mémoriser les beaux moments en toute sécurité.

En outre, de grandes marques de pièces de rechange et d’accessoires moto seront de la partie lors de ce Salon, en l’occurrence

Ermax, Puig et Top bloc, spécialistes dans les visières, garde-boue et protections moteur Sifam, le producteur de kit-chaîne et des différentes pièces consommables Shaftpour pour tout ce qui est accessoires motos.

Et enfin, la marque espagnole J. Costa, développeur des variateurs de maxi-scooter, prendra aussi part à l’événement. Profitant de la tenue de cette édition, l’équipe de Sidi Achour Motos Pièces lancera une campagne de sensibilisation au sujet de la sécurité des motards. A ce propos, des flyers seront distribués durant cet événement et des communications de sensibilisation seront menées par des spécialistes en la matière.

En termes de promotions lors de ce Salon, Sidi Achour propose à sa clientèle des «offres exceptionnelles» sur l’ensemble de ses produits avec des remises allant jusqu’à 35%. «Toutes ces nouveautés et actualités démontrent la volonté de l’entreprise d’être au plus près de ses consommateurs, mais aussi son souhait d’accompagner le développement de la passion du deux-roues dans le marché algérien en cette période de mutations», soutient le gérant de Sidi Achour Pièces.