- Nouveauté : BMW lance un petit SUV, le X2



Le constructeur munichois BMW enrichit sa gamme de SUV luxueux en lançant son tout nouveau X2. Ses dimensions en font le plus petit SUV de BMW : il mesure 4,36 m de longueur et 1,53 m de hauteur. Il est plus court de 6 cm que le X1 et 7 cm moins haut. «Le nouveau BMW X2 adopte un hayon un peu moins incliné et donc une allure qui reste un peu plus conventionnelle qui se veut avant tout une ode de dynamisme», selon le chef de design de BMW, Adrian van Hooydonk, qui ajoute que «ce modèle représente une expression de la modernité et d’un véhicule extraverti d’un point de vue dynamique».

Le X2 allemand est érigé sur la même plateforme que le X1, la UKL, qui sert aussi les Mini appartenant au même groupe et donc le nouveau SUV est une traction dans sa version de base à 2 roues motrices, la sDrive 20i. Côté habitacle, on retrouve une ambiance ressemblant au X1 avec quelques détails différents : compte tenu de la longueur moindre, le coffre est amoindri de 35 l par rapport au X1 pour s’afficher à 470 l mais la banquette est rabattable en trois parties, ce qui procurera plus d’espace.

Sous le capot, il y aura au lancement un moteur essence de 192 ch (en deux roues motrices, boîte double embrayage 7 rapports) et deux diesel de 190 et 231 ch (avec transmission intégrale, boîte auto 8 rapports). Le X2 sera proposé par la suite en essence de 140 ch et en diesel de 150 ch.

Le nouveau X2 embarquera la sixième génération de l’interface iDrive, un écran de 6,5 ou 8,8 pouces, selon l’option choisie, et plusieurs aides à la conduite, notamment les infos trafic, l’alerte collision, le freinage pour les piétons et le régulateur adaptatif avec fonction d’arrêt et de redémarrage automatique de 30 à 140 km/h. Disponible déjà en commande, sa commercialisation est prévue pour 2018.

- Citroën : Le tout électrique pour bientôt ?

La patronne de la marque Citroën, Linda Jackson, a annoncé, lors de la présentation de la C4 Cactus restylée, que 80% des modèles de la gamme Citroën sera électrique d’ici cinq ans. Comme la stratégie pour laquelle ont déjà opté d’autres marques, Citroën mise, elle aussi, pour une orientation électrique qui touchera 80% de son offre d’ici cinq ans à travers l’adoption de nouvelles motorisations écologiques dont les marchés affichent une explosion de la demande. Ainsi, elle compte dépasser l’offre électrique actuelle, qui est plutôt une offre d’image, composée des C-Zéro, e-Mehari et Berlingo Electric, d’ici 2023.