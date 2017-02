Réagissez

- Importation de pièces détachées : Renault Algérie partenaire de la CNAN MED



Le groupe Renault Algérie vient de signer un contrat de partenariat avec la Compagnie nationale algérienne de navigation, à travers sa filiale CNAN-MED, dans le cadre de ses opérations d’importation de pièces de rechange d’origine. Le choix porté par Renault pour cet armateur n’est pas fortuit, puisque, comme souligné dans son communiqué, celui-ci est «leader de son marché et acteur historique du transport maritime de marchandise, fort d’une expertise de plus de 50 ans et d’une flotte renouvelée qui compte désormais 6 navires».

La marque au losange a ainsi souhaité confier à CNAN-MED le transport de ses pièces de rechange d’origine Renault et Dacia pour «bénéficier de son expertise et de son savoir-faire à travers l’ensemble du processus logistique depuis l’étranger, pour une prise en charge de ses opérations d’importation dans des délais plus courts et dans de meilleures conditions», précise-t-on. Ce partenariat permettra également à Renault Algérie, en sa qualité d’importateur exclusif de pièces de rechange d’origine Renault et Dacia, de développer son activité après-vente en assurant une disponibilité constante, dans ses ateliers et dans son réseau de distribution agréé, des pièces de rechanges et des accessoires.

Ce partenariat entre les deux entreprises a également pour objectif principal de satisfaire les clients Renault et Dacia en leur garantissant la disponibilité permanente des pièces de rechange d’origine à travers tout le territoire national, grâce à une optimisation des délais de transport maritime et des coûts d’acheminement des marchandises. Pour Renault Algérie, cette collaboration ouvre la voie à un partenariat stratégique plus global entre le groupe Renault Algérie et la CNAN, qui connaîtra d’autres développements dans les prochains mois.

- Contrôle technique : C’est au tour des véhicules immatriculés en 2015

L’Etablissement national de contrôle technique (Enacta) invite les propriétaires de véhicules particuliers immatriculés en 2015 à se présenter à compter de janvier 2017 au contrôle technique au niveau des agences de contrôle agréées, sous peine d’être exposer aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. L’Enacta précise dans un communiqué répercuté par l’Aps que ce contrôle technique périodique et obligatoire se fait selon la date d’immatriculation portée sur la carte grise.

A titre d’exemple, le véhicule immatriculé en janvier 2015 doit être soumis au contrôle en janvier 2017, alors que celui immatriculé en février 2015 doit être présenté au contrôle en février 2017 et ainsi de suite. Selon l’Enacta, sur les 459 agences de contrôle agréées, 343 sont opérationnelles et totalisent 543 lignes pour le traitement de ces véhicules sur un total de 802 lignes installées et implantées à travers l’ensemble des wilayas du pays.

- Mitsubishi : Un nouveau SUV au salon de Genève

Mitsubishi enrichit sa gamme avec l’arrivée d’un nouveau SUV, à l’occasion du Salon de l’automobile de Genève qui se tiendra dans quelques semaines. La marque japonaise exposera sur son stand un nouveau modèle qu’elle a dévoilé à travers une image «teaser». Ce SUV ne remplacera pas l’ASX, comme certains observateurs l’imaginaient ; c’est un tout nouveau véhicule. Mitsubishi parle d’un tout nouveau SUV «sportif typé coupé» et «compact», dont la conception serait inspirée du concept-car du nom de «eX» dévoilé il y a une année. On en saura plus au prochain Salon de Genève.

- Seat : l’Ibiza V dévoilée aujourd’hui à Barcelone

La cinquième génération de la Seat Ibiza sera dévoilée à la presse ce mardi à Barcelone (Espagne) lors d’une soirée qui s’annonce grandiose. Ce modèle s’est écoulé à 5,4 millions d’unités depuis son lancement le 27 avril 1984. La Seat Ibiza est produite dans l’usine espagnole de Morterell à raison de 700 unités/jour et 80% de la production est destinée à l’exportation sur 75 marchés. La dernière génération du modèle a connu huit ans de «carrière» avec deux phases de restylage.

La nouvelle Ibiza — second modèle le mieux vendu de la marque l’an dernier — calque son style général sur la Leon, mais elle pourrait adopter les lignes du fleuron de la marque, le SUV Ateca. Elle sera bâtie sur une nouvelle plateforme MQB 0 qu’utilisera après elle la prochaine génération de Volkswagen Polo.

- Industrie : BMW veut son projet en Algérie

Un projet industriel de construction d’une usine BMW en Algérie est apparemment dans les cordes. Une information rapportée par nos confrères du site en ligne TSA fait état, en effet, de «négociations avancées» entre la marque allemande de voitures haut de gamme et son représentant algérien, Luxury Motor Works. Le contrat final pourrait être signé «dans les tout prochains jours», a confié une source proche du dossier au même organe de presse.

Contactée, une source de BMW préfère parler plutôt de «projet industriel à l’étude», souhaitant jusque-là ne dévoiler ni sa teneur ni sa nature. BMW est représentée par Luxury Motors Works, une joint-venture algéro-émiratie avec le groupe algérien Mehri et un groupe émirati depuis 2014. Le groupe a reçu son agrément en 2016 et a bénéficié d’un premier quota de 300 unités dans le cadre des licences d’importation de véhicules.