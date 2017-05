Réagissez

- Salon international de l’automobile d’Alger : Vers l’annulation



La 20e édition du Salon international de l’automobile d’Alger (SIIA-2017), prévu pour mars denier avant qu’elle ne soit reportée pour septembre prochain, risque ne pas avoir lieu. Les concessionnaires automobiles ont exprimé avant-hier leur appréhension quant à la tenue d’une telle manifestation, alors que l’attribution des licences d’importation au titre de l’année 2017 n’a pas encore été effectuée.

«La tenue de cette manifestation est écartée du fait que les quotas de licences qui devaient être attribués en avril dernier sont en instance jusqu’à ce jour», explique une source de l’ACC2A, Du coup, «les concessionnaires automobiles sont donc dans l’impossibilité de participer à cette manifestation, car tout simplement, ils attendent toujours leurs quotas pour qu’ils puissent participer et répondre par la suite aux commandes exprimées par la clientèle», poursuit-il.

Avec les stocks déjà épuisés au niveau de la majorité des concessionnaires automobiles, même si le ministère du Commerce procéderait à l’ouverture des quotas dans un avenir proche, les concessionnaires ne pourront pas être au rendez-vous de septembre, car les opérations de l’importation nécessitent deux mois au minimum pour acheminer les véhicules (dédouanement, contrôle, homologation...) sans compter la préparation et les moyens logistiques énormes que nécessite un tel salon, relève-t-il.

Selon lui, le président de l’ACC2A, Sofiane Hasnaoui, a sollicité récemment l’avis des 40 concessionnaires automobiles sur cette question, etde par leurs réponses, «il est convaincu que les concessionnaires ne sont pas dans la mesure de participer dans des telles conditions».

- GP de Monaco : Première pole position pour le finlandais Kimi Raikkonen (Ferrari)

Le Finlandais Kimi Raikkonen (Ferrari) a signé samedi dernier la pole position du Grand Prix de Monaco de Formule 1, sa première depuis le GP de France en 2008, devant son coéquipier allemand Sebastian Vettel et son compatriote Valtteri Bottas (Mercedes). Vainqueur en Principauté en 2005, Raikkonen aura un avantage certain en course dimanche, sur un circuit étroit où dépasser s’avère quasiment impossible.

Ainsi, lors des dix dernières éditions, sept vainqueurs se sont élancés de la pole position. Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), principal rival de Vettel, leader du Championnat du monde, a été éliminé dès la deuxième séance de qualifications et s’élancera de la 13e place sur la grille dimanche. C’est la première fois depuis le Grand Prix de Chine en avril 2016 que le triple champion du monde ne se qualifie pas pour disputer la pole. Il ne figurait pas non plus parmi les dix premiers sur la grille en Belgique en août 2016 en raison d’une pénalité.

- Peugeot Algérie : «Peugeot rapide» ouvert de 22 h à 02 h 30

Peugeot Algérie informe sa clientèle que le service Peugeot Rapide, de sa succursale de Oued Smar, ouvrira ses portes du dimanche au jeudi entre 22h et 02h30, et ce, durant tout le mois de Ramadhan. «Ces horaires d’ouverture exceptionnels permettront aux clients d’effectuer les différentes opérations (vidange, changement de plaquettes, changements de filtres…) dans les ateliers le soir, leur évitant ainsi un déplacement en pleine journée jusqu’à nos ateliers», annonce Peugeot Algérie dans un communiqué. Ainsi pour toute opération de SAV effectuée entre 22 h et 02h30, Peugeot Oued Smar propose à ses clients une remise exceptionnelle de 10% sur pièces et main- d’œuvre.