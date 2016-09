Réagissez

- Transport de personnes et de marchandises : Un brevet professionnel pour les chauffeurs

Les conducteurs de personnes (bus) et de marchandises (camions), détenteurs de permis de catégorie C,D ou E, seront dorénavant obligés de passer un brevet professionnel pour exercer leur activité. C’est ce que stipule un arrêté qui vient d’être publié dans le JO n°49 du 21 août 2016, en application des dispositions de l’article 191 bis du décret exécutif 04-381 du 28 novembre 2004, et dans lequel sont fixées les conditions et les modalités de formation pour l’obtention du brevet professionnel des conducteurs de véhicules de transports de marchandises et de personnes.

Les conducteurs doivent également avoir subi avec succès une formation dans le transport de personnes et de marchandises. Les matières dangereuses sont également assujetties à l’obtention de ce brevet. Une attestation pour le transport spécifique de ce type de marchandises est délivrée aux conducteurs après avoir effectué une formation à travers une mise à niveau des connaissances, dans le cadre d’une formation continue toutes les cinq années.

- Sécurité et prévention routière : Axa Assurances cible les enfants de 6 à 12 ans

Parce que désormais les accidents de la route deviennent un fléau qui demande l’implication de plusieurs parties pour des actions de prévention, de sensibilisation pour le respect du code de la route, les sociétés d’assurance ont également leur rôle à jouer dans cette entreprise. C’est le cas de Axa Assurances laquelle, en collaboration avec le Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR), s’apprête à lancer une campagne de sensibilisation destinée aux conducteurs et une campagne d’éducation dédiée aux enfants de 6 à 12 ans, une cible qui constitue les conducteurs de demain.



- Toyota : 200 personnes licenciées en Angola

Le géant japonais de l’automobile Toyota a décidé de licencier 200 personnes en Angola «en raison de la crise économique» que traverse le pays, a indiqué jeudi une responsable des ressources humaines de l’entreprise à Luanda. Toyota a négocié le départ de 200 de quelque 300 de ses employés en Angola car «la société était surdimensionnée» par rapport aux besoins nationaux, a déclaré cette source qui a requis l’anonymat, citée par l’AFP.

«Nous avons aujourd’hui une trop grande entreprise (...) qui ne correspond pas aux besoins actuels», a-t-elle ajouté. La plupart des personnes licenciées occupaient des postes administratifs. Toyota ne dispose pas d’usine de construction en Angola mais de points de vente et de réparation. L’Angola subit de plein fouet la chute des cours de l’or noir. Plus d’un tiers de ses 25 millions d’habitants vivent sous le seuil de pauvreté.