Réagissez

- Volkswagen : Développement d’une voiture de course électrique pour la course de côte

Volkswagen est en train de développer une voiture de course électrique pour la course de côte la plus célèbre au monde. Le prototype à transmission intégrale devrait être au départ de la «Pikes Peak International Hill Climb» dans le Colorado (Etats-Unis) le 24 juin 2018. Son objectif : établir un nouveau record dans la catégorie des voitures électriques sur la ligne d’arrivée située à 4300 mètres d’altitude. Ce nouveau projet de voiture de sport s’inscrit dans le processus de transformation de Volkswagen pour devenir le constructeur leader dans le secteur des véhicules électriques d’ici 2025.

«La course de côte du Pikes Peak est une des courses automobiles les plus célèbres au monde. Ses nombreuses difficultés en font le lieu idéal pour tester les capacités des technologies de demain», explique Frank Welsch, membre du directoire en charge du développement. «Notre voiture de course électrique sera équipée de technologies innovantes, comme la batterie et la direction.

Les conditions extrêmes de cette course nous fourniront d’importantes informations pour les développements futurs tout en mettant en valeur nos produits et les technologies associées», a-t-il ajouté Le véhicule est actuellement en cours de développement par Volkswagen Motorsport, en coopération étroite avec le département de développement technique de Wolfsburg.

«La course de Pikes Peak marque un nouveau départ pour Volkswagen. Nous sommes en train de développer notre premier véhicule de course entièrement électrique, explique Sven Smeets, directeur de Volkswagen Motorsport, le projet est aussi une étape importante dans la nouvelle orientation que nous avons choisie en matière de sport automobile. Notre équipe est littéralement ‘‘électrifiée’’ à l’idée de relever ce défi incroyable.»

C’est en 1987 que Volkswagen Motosport a participé pour la dernière fois à la course de côte de Pikes Peak avec une Golf spectaculaire, équipée de deux moteurs, qui avait échoué peu avant la ligne d’arrivée. «Il est grand temps de prendre notre revanche», poursuit Sven Smeets.

- Toyota : La marque la plus puissante du monde

Selon le classement «Best Global Brands», Toyota reste la marque la plus puissante au monde. Malgré une valeur de diminution de -6%, la marque japonaise reste la première des marques automobiles, selon le rapport de Best Global Brands, publié vendredi dernier par Interbrand, l’un des leaders mondiaux du conseil en stratégie de marque. Toyota se classe devant Mercedes et BMW et 12 autres marques automobiles.

Le top 100 reste dominé par des géants américains, avec dans l’ordre: Apple, Google, Microsoft, Coca-cola et Amazon. Puis on retrouve Samsung et Toyota, 7es. Le japonais a une valeur de 50,3 milliards de dollars. Les deux atouts de Toyota : un grand portefeuille de modèles, avec des gammes adaptées aux différents continents et une belle avance en termes de voitures hybrides.



- Mercedes : Rappel de plus d’un million de véhicules dans le monde



Le constructeur automobile allemand Daimler, propriétaire de Mercedes, rappelle plus d’un million de véhicules dans le monde, en raison d’un problème de coussins gonflables, a annoncé la semaine dernière l’agence allemande DPA. Parmi les véhicules rappelés figurent quelque 400 000 Mercedes en Grande-Bretagne et plusieurs centaines d’autres en Allemagne, a confié le patron de Daimler à la même source. D’autres pays sont concernés, mais aucune précision n’a été donnée à ce sujet.