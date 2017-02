Réagissez

- Argus Algérie : La première édition le 28 février



Le Club Argus Algérie, en partenariat avec l’association des constructeurs et concessionnaires automobile ACC2A, a annoncé la tenue de sa première édition, le 28 février prochain, au Salon Equip’Auto. Cette première édition du Club Argus Algérie se veut une plateforme d’échange entre l’ensemble des acteurs agissant dans le domaine automobile, constructeurs, concessionnaires, assureurs, loueurs et experts, sans oublier les institutions de l’Etat, telles que le ministère de l’Industrie, du Commerce et des Finances, annonce l’initiateur de ce club, Mourad Sadi.

La démarche consiste, selon lui, à apporter de nouveaux outils, comme la cote Argus, ainsi que des logiciels de chiffrage à même de permettre à l’ensemble des professionnels de mieux appréhender le marché du véhicule d’occasion, d’une part, et, d’autre part, aux institutions concernées de réguler ce marché encore en attente d’un cadre juridique qui permettrait sa structuration.

Cette structuration tant attendue garantira également, précise-t-il, «une meilleure sécurité pour le consommateur à la faveur d’une traçabilité sur l’historique du véhicule, qui disposera bien évidemment d’un contrat de garantie». Il estime en outre que le Trésor public verra ses revenus s’accroître grâce à un spectre de taxes adaptées.

- Citroën : Le Space Tourer 4X4 Ë concept dévoilé à Genève

Citroën dévoilera au Salon de Genève 2017 un concept car inédit : le SpaceTourer 4X4 Ë Concept, interprétation automobile de sa collection capsule «Ë». Le nouveau Citroën SpaceTourer s’approprie les codes de la collection de produits Life style «Ë», une griffe singulière composée de produits modernes et techniques, présentée au dernier Mondial de Paris. Au travers de cette signature, ce concept réaffirme l’état d’esprit unique de la marque et sublime tous les atouts de la version série.

De taille compacte XS, le Space Tourer 4X4 Ë Concept intègre une transformation 4X4, des équipements de protection et des éléments graphiques à l’extérieur, et un aménagement intérieur spécifique, qui en font un baroudeur design, pratique et contemporain, tourné vers l’aventure et le bien-être. Il s’adresse à toutes les tribus qui veulent vivre l’évasion avec style et décontraction. Le Citroën SpaceTourer est un van moderne, qui associe sans compromis design, polyvalence et confort.

A quelques jours de l’ouverture du Salon de l’automobile de Genève, Citroën poursuit son offensive SUV et lève le voile sur le SpaceTourer 4X4 Ë Concept. Une interprétation inédite du SpaceTourer, qui se présente dans une version contemporaine inspirée par la collection capsule «Ë» dévoilée sur le stand Citroën du Mondial de l’automobile de Paris. Des produits Lifestyle à la fois modernes et techniques, édités en série limitée et baptisés ainsi en référence au graphème singulier inscrit au cœur de Citroën, à prononcer «E tréma».

Sublimant tous les atouts de la version série, le SpaceTourer 4X4 Ë Concept est prêt à accompagner les adeptes de style, du bien-être et de technologies dans l’air du temps sur tous les terrains. Outre un design exclusif et élégant répondant aux mêmes codes couleurs et matières que la collection du même nom, il réaffirme également la signature et le savoir-faire unique de la marque en matière de confort, et adopte une transmission intégrale 4X4 développée avec Automobiles Dangel. Une transformation 4X4 réalisable sur la version de série du SpaceTourer.