- Tlemcen : Une spécialité dédiée à la réparation

Comme dans d’autres wilayas de l’ouest du pays, le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels sera renforcé dans la wilaya de Tlemcen, par quatre nouvelles spécialités adaptées aux besoins locaux et répondant aux attentes des jeunes, selon la direction locale. Ces nouvelles spécialités offrent des formations de technicien supérieur (TS) en réparation automobile au niveau du centre de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) de Remchi, de technicien en mécanique au CFPA de Sidi Said (Tlemcen) et deux autres d’apprentissage en électronique industrielle et travaux publics, selon le chef de service de formation à la direction du secteur, Djamel Bouriche.

Après avoir affirmé que ces nouvelles spécialités sont prometteuses et répondent aux aspirations des jeunes, le même responsable a rappelé, dans des propos recueillis par l’agence APS, que le secteur a été renforcé lors de la rentrée de février dernier de spécialités en architecture intérieure, techniques d’utilisation du fraiseur et de l’informatique (base de données), de technicien supérieur en froid et climatisation et mécanique, en plus de la qualification professionnelle (CAP) en montage et maintenance de machines de froid.

- Dacia : Restylage de la Sandero et de la Logan

La marque Dacia a apporté un restylage à ses modèles Sandero et Logan. La marque va lancer un facelift sur la Sandero, la Sandero Stepway, la Logan et la Logan MCV lors du prochain Mondial de l’automobile de Paris, qui se tiendra entre le 1er et le 16 octobre 2016. On découvrira sur ces modèles une face avant redessinée, avec une nouvelle signature lumineuse et de nouveau feux diurnes LED. Dans l’habitacle, le constructeur roumain prévoit également de nouveaux équipements. Plus de détails seront dévoilés fin septembre.