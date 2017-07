Réagissez

- Groupe PSA : Renforcement de sa direction de ventes et marketing pour la région MOA



Samir Cherfan est nommé depuis le 1er juillet 2017 senior vice-président ventes et marketing pour la région Moyen-Orient et Afrique au sein du Groupe PSA. Cette position nouvelle se place, selon un communiqué, dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique Push to Pass, dont l’ambition est de vendre 1 million de véhicules dans la région Moyen-Orient et Afrique à l’horizon 2025. Son périmètre d’action couvrira les trois marques du groupe : Peugeot, Citroën et DS.

Samir Cherfan rejoint le Groupe PSA avec plus de 25 ans d’expérience couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur automobile, avec des responsabilités croissantes. Diplômé de l’Ecole Polytech Paris en 1992, il intègre le groupe Renault et passe les 11 premières années de sa carrière dans différents postes de direction dans l’ingéniérie produit. Ensuite, il rejoint la direction des programmes en charge des modèles milieu de gamme, destinés aux marchés internationaux, où il a contribué au développement de ce segment stratégique.

En 2010, Samir Cherfan a été nommé directeur d’établissement chez Renault Retail Groupe, à Paris. Deux ans plus tard, il rejoint Nissan Moyen-Orient ; d’abord en tant que directeur des ventes et du marketing, puis il évolue au poste de directeur général régional en 2013. Sous sa direction, la marque Nissan a connu une croissance significative de sa part de marché dans les différents pays du Golfe et en Turquie.

Pour ce nouveau défi, Samir Cherfan supervisera les activités de ventes et de marketing pour la région Moyen-Orient et Afrique au sein du Groupe PSA et sera également en charge du développement stratégique des opérations commerciales de l’entreprise et de ses opportunités de croissance dans la région. Il reportera à Jean-Christophe Quemard, Exécutive vice-président, directeur de la région Moyen-Orient et Afrique et membre du directoire du Groupe PSA.

- Renault Trucks : 2500 conducteurs participent à l’«Optifuel Challenge 2017»

Au total, plus de 2500 conducteurs internationaux issus de 31 pays s’affrontent au volant de véhicules Renault Trucks à la quatrième édition de l’Optifuel Challenge, compétition consacrée à l’éco-conduite, organisée par Renault Trucks. Le meilleur conducteur de chaque pays, celui qui aura été notamment capable de consommer peu sans sacrifier sa vitesse commerciale, sera sélectionné pour la grande finale internationale qui aura lieu à l’automne 2017.

Cette compétition, dédiée à la conduite rationnelle, consacre, tous les deux ans depuis 2012, le meilleur éco-conducteur international. Chaque pays participant à l’Optifuel Challenge organise des présélections. En Algérie, elles se sont déroulées du 2 au 4 juillet 2017 à Akbou, wilaya de Béjaïa. Les meilleurs éco-conducteurs seront départagés grâce à la solution Optifuel Infomax.

Les chauffeurs participants ont été évalués et classés en fonction de leurs résultats Infomax. L’outil Optifuel Infomax permet d’évaluer individuellement la conduite et la bonne utilisation du camion par ses conducteurs. Le système mesure l’efficacité de conduite selon des critères tels que : l’anticipation (utilisation de l’inertie du véhicule et de la pédale de frein) et la bonne utilisation du véhicule (temps passé dans la zone économique) Le meilleur éco-conducteur de chacun des 31 pays engagés dans la compétition participera à la grande finale internationale, qui aura lieu en octobre 2017.

Celle-ci se déroulera en deux temps : les participants répondront tout d’abord à un questionnaire visant à tester leurs connaissances en matière de conduite économique, puis ils effectueront un parcours sur route ouverte d’une quarantaine de minutes à bord du Renault Trucks T Optifuel. Le vainqueur sera celui qui aura été capable de consommer peu sans sacrifier sa vitesse commerciale.

- Salon international de l’automobile d’Alger : L’édition 2017 annulée



Prévue en mars dernier, avant d’être différée à septembre prochain, la 20e édition du Salon international de l’automobile d’Alger (SIAA 2017) n’aura finalement pas lieu. A l’origine de cette annulation, l’indisponibilité de véhicules à exposer chez les concessionnaires. Ces derniers, qui avaient déjà exprimé leur appréhension quant à la tenue d’une telle manifestation, sont toujours en attente des licences d’importation au titre de l’année 2017. Du coup, selon le directeur de la Safex, Tayeb Zitouni, qui intervenait il y a quelques jours sur un quotidien national, «la tenue de la 20e édition du Salon international de l’automobile d’Alger est officiellement compromise pour cette année».

Le président de l’AC2A (Association des constructeurs et des concessionnaires automobiles en Algérie), Sefiane Hasnaoui, a sollicité récemment l’avis des 40 concessionnaires automobiles sur cette question, et de par leurs réponses, «il est convaincu que les concessionnaires ne sont pas en mesure de participer dans des telles conditions».

De toutes façons, avec les stocks épuisés au niveau de la majorité des concessionnaires automobiles, même si le ministère du Commerce procédait à l’ouverture des quotas dans un avenir proche, les concessionnaires ne pourraient pas être au rendez-vous de septembre, car les opérations d’importation nécessitent deux mois au minimum pour acheminer les véhicules (dédouanement, contrôle, homologation...), sans compter la préparation et les moyens logistiques énormes que nécessite un tel Salon.

Intervenant à ce sujet le week-end dernier, le nouveau ministre du Commerce, Ahmed Saci, n’a avancé aucune date sur l’attribution des ces licences qu’il lie à la proclamation des résultats de la commission installée par le ministère de l’Industrie, chargée d’établir un nouveau cahier des charges pour la construction automobile. «Quand le travail de cette commission aura pris fin, tous ces questionnements trouveront les réponses au moment opportun», selon le ministre.