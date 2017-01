Réagissez

- Industrie : La Saipa MIB dans deux mois !

Le premier véhicule de la marque iranienne Saipa, monté à Tiaret, sera commercialisé dans deux mois. C’est le wali de Tiaret, Abdeslem Touati, qui l’annonce sur les ondes de la Radio nationale. «Après la sortie de la première Hyundai, le 29 octobre dernier, le premier véhicule de marque iranienne, Saipa, sortira dans une soixantaine de jours», a-t-il affirmé. L’usine de montage de véhicules Saipa est le fruit d’un partenariat 51/ 49 entre le constructeur iranien, Saipa, et le groupe Tahkout (Cima Motors).

Les travaux de construction de cette usine, située dans la zone industrielle de Zaaroura, à Tiaret, ont été lancés vers la fin de l’année 2016. Cette usine produira pas moins de 100 000 véhicules/an et générera 400 emplois à son démarrage et 1100 emplois supplémentaires dans une étape ultérieure. Elle devra atteindre un taux d’intégration de 30%.

- Marché du premium : Mercedes redevient n°1 mondial

Mercedes-Benz reprend sa place de n°1 mondial de l’automobile pour l’année 2016. Le groupe de Stuttgart retrouve ainsi le titre perdu en 2005 au profit de BMW. La firme allemande a vu ses ventes dans le segment des voitures de luxe grimper de 11,3% l’an dernier, dépassant pour la première fois la barre des 2 millions de ventes dans le monde (2 083 888, exactement).

Près de 40% des véhicules qui ont été écoulés sont vendus en Europe, avec une hausse de 7,2% en Allemagne, selon la presse française spécialisée. Mais c’est en Chine que le constructeur allemand a enregistré sa plus forte hausse, avec 27% de ventes en un an. BMW a, lui, vendu un total de 2 003 359 véhicules à travers le monde, soit une hausse de 5,2% par rapport à l’année précédente. Audi (groupe Volkswagen) est en troisième position avec 1,87 million de ventes, soit 3,8% sur un an.

- Marché automobile : Le bilan PSA boosté par les ventes en Iran

Le groupe PSA a dévoilé mercredi dernier le chiffre de ses ventes mondiales en 2016. Il a écoulé 3, 146 millions de véhicules l’année passée, soit une croissance de 5,8%, rapporte le journal français La Tribune. Cette performance est due aux véhicules fabriqués en Iran sous licence Peugeot. La marque Peugeot a vu ses ventes progresser de 12,27% l’an dernier grâce à l’arrivée des nouveaux SUV dans le cadre du renouvellement de sa gamme et son retour en Iran.

Citroën accuse un repli de 1,72% et les ventes de DS chutent lourdement de 15, 98% de ventes en moins. La réouverture du marché iranien, dans le sillage d’un accord sur le programme nucléaire de Téhéran, a permis aux ventes du groupe dans la région Moyen-Orient et Afrique de bondir de plus de 200 000 unités (+112,80%). En revanche, les mauvaises performances en été enregistrées en Asie, en Asie du Sud-Est et en Chine, devenue ultra concurrentielle, où PSA a chuté de 15,98% (618 000 unités).