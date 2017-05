Réagissez

- Nouveautés : Skoda dévoile le Karoq

A deux jours de sa présentation à Stockholm, le 18 mai, le constructeur tchèque Skoda dévoile les premières images du remplacant de Yeti, Karoq. Ce SUV, dont la commercialisation est prévue pour la seconde moitié de l’année en Europe, apparaît sur cette photo avec un design dynamique et un intérieur présenté comme étant «exceptionnel».

Ce crossover bénéficie de quatre motorisations TSI et TDI : deux moteurs essence et deux moteurs diesel allant de 115 à 190 chevaux. Des moteurs équipés d’une récupération d’énergie au freinage, d’une injection directe chargée et d’une technologie start and stop. Le Karoq est par ailleurs équipé de la plate-forme SmartLink, compatible avec l’Apple Car Play, Android Auto et Mirror Link. Comme il compte de nombreuses fonctionnalités d’aide à la conduite.

- BMW : La série 1 restylée

Le constructeur munichois lance le restylage de sa célèbre berline BMW série 1. Si elle ne change pas côté design, côté habitacle la berline subit beaucoup d’améliorations, avec notamment de nouveaux équipements, dont de nouvelles offres de connectivité, et le tout dernier système de commande IDrive. Ce dernier permet au conducteur d’appeler et d’activer de nombreuses fonctions de navigation, d’info-divertissement de manière confortable.

La berline allemande évolue surtout avec un tableau de bord doté d’une console centrale redessinée et d’un nouveau compteur sur fond noir. Elle est dotée d’un écran tactile de 8.8 pouces. Côté motorisation, la nouvelle série 1 est proposée avec une vaste gamme de moteurs à essence à trois, quatre et six cylindres, ainsi que des diesel à trois et quatre cylindres, avec des plages de puissance allant de 109 à 340 chevaux.