- KIA Motors : Chute des ventes de 13,3% dans le monde

Kia Motors a connu une chute de ses ventes en juin de l’ordre de 13,3%. Kia Motors a vendu le mois dernier sur le marché local 47 015 unités et 185 355 unités à l’étranger, soit un cumul de 232 370 unités écoulées dans le monde entier, ce qui est une baisse annuelle de 10,5% sur le marché local, -14% à l’étranger. Le modèle le plus vendu de Kia sur les marchés étrangers en juin 2017 était le SUV compact Sportage avec 35 586 unités vendues, suivi de la Rio avec 24 048 unités vendues et de la berline compacte Cerato avec 21 477 unités vendues.

- VOLVO : Passage au tout- électrique et hybride dès 2019

Le constructeur automobile suédois Volvo, propriété du chinois Geely, envisage de ne lancer que des modèles électriques et hybrides à partir de 2019. Le groupe compte lancer cinq modèles intégralement électriques entre 2019 et 2021, dont trois sous sa marque et deux sous la marque Polestar, ainsi qu’une palette de modèles hybrides, a-t-il indiqué. Et déjà une ambition.

Le groupe suédois ambitionne d’écouler un million de voitures électriques avant 2025. «Cette annonce marque la fin des voitures équipées seulement d’un moteur à combustion», a indiqué le patron de Volvo, Håkan Samuelsson, dans un communiqué, en parlant de «fin historique».

Les modèles essence et diesel déjà lancés vont continuer à être produits au-delà de 2019 avant d’être progressivement remplacés avec l’arrivée de nouveaux modèles plus propres. Alors qu’il était en mauvaise posture, Volvo avait été racheté en 2010 à l’américain Ford par le chinois Geely. Ce dernier a fait un chiffre d’affaires de 25 milliards d’euros en 2016 et 1,6 million de voitures vendues (dont un tiers grâce à Volvo).

- CFAO : Trois nouveaux membres nommés au Comité de direction

Le groupe propriétaire de Diamal, distributeur des marques Chevrolet, Opel, Fuso, DAF… en Afrique et les Dom-Tom, a récemment renforcé son équipe de direction générale. Le groupe a nommé trois membres à son Comité de direction générale. Ainsi, Pascal Crétot a été nommé directeur des Opérations SI & Digital.

Celui-ci a démarré sa carrière au sein du groupe Alstom en 1983 et a rejoint trois ans plus tard le cabinet Andersen Consulting, puis devient Associé d’Accenture où il prend la responsabilité des activités industrielles et supply chain dans les secteurs de l’automobile, de l’électronique et des biens de consommation.

En 2009, il devient vice-président du groupe Michelin, en charge de la supply chain et de la logistique. Les deux autres personnes qui ont été nommées dans le cadre de l’intégration des activités de Toyota Tsusho Corporation Africa (TTC Africa) au sein du Groupe sont Masakazu Ohira, en tant que directeur général de CFAO Automotive Equipment & Services East and Southern Africa, et Hiroyoshi Yoshikawa, DG de l’activité Production Support.

CFAO est un acteur principal dans la distribution automobile et pharmaceutique et se développe aussi dans les secteurs des biens de consommation et des nouvelles technologies. Le Groupe opère directement dans 36 pays d’Afrique et a réalisé un chiffre d’affaires total consolidé de 4,22 milliards d’euros.

- Renault : Lancement du Trafic SpaceClass

Renault se lance à la conquête d’un nouveau segment, celui du marché du transport de personnes, avec une offre haut de gamme : Trafic SpaceClass. C’est le groupe Gruau, le carrossier-constructeur qui a décroché la fabrication de ce véhicule de transport de personnes haut de gamme de Renault. Ce carrossier a déjà participé au développement du Trafic Génération commercialisé en 2004. Les équipes R&D de Gruau, en collaboration avec l’ingénierie de Renault, ont conçu l’habillage intérieur arrière spacieux et raffiné du Trafic SpaceClass, pour répondre aux besoins des professionnels et des particuliers qui recherchent un maximum de modularité et de bien-être à bord.

Dévoilée par Renault en avant-première à l’occasion du Festival de Cannes, cette navette haut de gamme sera commercialisée en septembre 2017. Le Trafic SpaceClass peut accueillir à son bord jusqu’à 9 personnes. Côté design, il reprend les codes du haut de gamme et se distingue par sa nouvelle signature lumineuse (Day Running Light LED) en forme de L, mais également par ses jantes alliage 17 pouces diamantées et ses logos «SpaceClass» situés sur ses ailes avant.

A l’intérieur, le SpaceClass offre un design intérieur soigné, sobre et élégant. Son côté haut de gamme est souligné par sa sellerie en cuir, un volant cuir intégral, sur tapis et moquette noirs, rails aluminium, vitres arrière teintées, ou encore une tablette centrale amovible pour la version Pack Signature. Trafic SpaceClass est équipé des moteurs Twin-Turbo Energy 1,6 dCi 125 et Energy 1,6 dCi 145, répondant aux normes Euro 6C et associés à une boîte manuelle de 6 vitesses. SpaceClass est fabriqué dans l’usine Renault de Sandouville et sera commercialisé en Europe à partir d’octobre 2017.