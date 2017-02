Réagissez

- Global Motors Industries : Un an de maintenance gratuite sur la gamme «Mighty»

Global Motor Industries (GMI), représentant exclusif de Hyundai Truck & Bus en Algérie, a lancé une offre «exceptionnelle» durant tout le mois de février sur toute sa gamme Hyundai Mighty, incluant le HD35, HD65 et HD72. GMI offre pour tout achat d’un camion de la gamme Mighty, du 1er au 28 février, une maintenance périodique complète valable une année dans la limite des 100 000 km. Cette offre est valable dans tout le réseau GMI et comprend la vidange d’huile moteur, le changement des filtres, ainsi que la vérification de 15 points de contrôle, selon la recommandation du constructeur.

- Groupe Ival : Disponibilité chez New Holland

Le groupe Ival, distributeur de la marque italienne d’engins New Holland, annonce la disponibilité immédiate de rétrochargeurs. «Avec de bons résultats pour 2016, notamment sur les rétrochargeurs, Ival renforce son positionnement sur le marché du BTP en 2017 avec la disponibilité des engins et le service après-vente efficace sans augmentation des prix», annonce le groupe dans un communiqué. Ival propose à ses partenaires des livraisons immédiates sur les rétrochargeurs 4x4 équipés d’un moteur très simple de 100 CV, avec des prix les moins chers (moins de 7 500 000DA/HT) sur le marché du premium.

Ival précise que le rétrochargeur New Holland, en toutes options, est accessible même aux jeunes entrepreneurs (Ansej / CNAC) afin d’offrir le meilleur produit aux clients. Les pelles à chenilles 22, 30 et 38 tonnes sont également disponibles à la livraison rapide, avec une configuration pour carrière et terrassement selon les besoins du client. Ival offre par ailleurs une garantie de 12 mois ou 2000 heures de fonctionnement pour toutes les acquisitions.

- Citroën : 15 % de réduction pour le SAV pour tout rendez-vous en ligne

Saida, le distributeur algérien des marques Citroën, a annoncé à ses clients la possibilité de prise de rendez-vous en ligne pour leur passage à ses ateliers dans le cadre du SAV. «Citroën Algérie offre à ses clients l’opportunité de prendre rendez-vous en ligne pour tout passage en atelier afin de leur faciliter la vie», indique-t-il dans un communiqué.

A cet effet, Citroën Algérie offre à ses clients, pendant tout le mois de février, «une réduction de 15% sur la pièce de rechange sur ladite prestation». Ainsi, le rendez-vous en ligne après-vente Citroën est aussi valable pour l’ensemble de la gamme DS et est disponible sur les sites www.citroen.dz/concession-garage/citroen-cheraga, www.citroen.dz/concession-garage/citroen-alger-reghaia/ et www.citroen.dz/concession-garage/citroen-oued-smar.

Grace à ce service, les clients peuvent ainsi prendre des rendez-vous pour les interventions suivantes : révision constructeur, vidange / filtration, climatisation, freinage / amortisseurs et batterie / bougies. La marque aux chevrons réaffirme ainsi sa volonté de servir ses clients dans les meilleures conditions afin que l’entretien de leur véhicule ne représente en aucun cas une corvée.