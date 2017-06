Réagissez

- Tombola de Peugeot Algérie pendant le Ramadhan : Des vélos et des scooters à gagner !

Peugeot Algérie lance durant tout le mois de Ramadhan une tombola, en partenariat avec la société MMDI Peugeot Scooter. Cette opération permettra de gagner chaque semaine un vélo Peugeot et à la fin du mois sacré un méga cadeau : un magnifique scooter Peugeot. Tous les clients qui feront une intervention dans les ateliers du réseau Peugeot à travers tout le territoire national auront le droit de participez à la tombola.

Pour cela, il leur suffira, selon un communiqué de Peugeot Algérie, de remplir le bulletin jeu qui se trouve dans le magazine El Essed, spécialement édité par Peugeot pour le mois sacré. «En plus du ticket tombola, le client trouvera dans ce journal un contenu divertissant (jeux, blagues, devinettes, recettes de cuisine, horaires iftar…) qui lui permettra de patienter de façon ludique pendant la durée d’intervention sur son véhicule », explique-t-on.

Ainsi, pour désigner les gagnants, un tirage au sort sera organisé chaque jeudi au niveau de la succursale de Peugeot Algérie à Oued Smar. Il sera retransmis en direct sur la page Facebook de Peugeot Algérie et permettra à un heureux gagnant de repartir avec un vélo Peugeot. A la fin de l’opération, le jeudi 1er juillet, tous les bulletins seront remis en jeu pour le méga tirage, qui permettra de gagner un scooter de la marque Peugeot.

- Kia Motors Algérie : Le nouveau Sorento disponible

Kia Motors Algérie, distributeur officiel de la marque coréenne en Algérie, a annoncé dans un communiqué que le nouveau Sorento est disponible avec livraison immédiate. Le concessionnaire précise que le SUV est disponible en deux finitions : Sorento 5 places, avec la motorisation 2.2 litres CRDI, associée à une boîte manuelle de six rapports, qui est proposé au prix de 7 295 000,00 DA TTC, et le Seronto 7 places, avec la même motorisation (2.2 litres), couplée à une boîte automatique de 6 rapports, qui s’affiche au tarif de 8 425 000 DA TTC. Le véhicule est garanti cinq ans aux 100 000 km, et peut être cédé sous la formule de leasing.