- Industrie automobile : Vers des joint-ventures dans la sous-traitance avec les tunisiens

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu dimanche le ministre tunisien du Commerce, Omar El Bahi, avec lequel il a évoqué les voies et moyens de renforcer la coopération et le partenariat entre les deux pays, particulièrement dans le secteur industriel.

«Le secteur industriel dans les deux pays est arrivé aujourd’hui à une étape qui permet aux deux parties de développer leur partenariat, notamment en matière de sous-traitance industrielle dans les secteurs de la mécanique, la pharmacie et l’industrie agroalimentaire», a indiqué M. Yousfi dans une déclaration à la presse, en marge de cette rencontre, reprise par l’agence APS.

«Nous sommes arrivés à un niveau qui nous permet d’accélérer la concrétisation de partenariats entre les opérateurs économiques des deux pays (...), nous examinerons ensemble la possibilité de créer des joint-ventures entre les entreprises des deux pays», a ajouté le ministre, selon la même source.

De son côté, le ministre tunisien a exprimé le souhait de son pays de développer de nouvelles relations économiques avec l’Algérie pour les hisser au niveau des relations politiques «excellentes» à travers la création de «projets de partenariats mutuellement bénéfiques».

M. El Bahi a souligné à ce propos que «le secteur privé pourrait constituer un modèle de partenariat complémentaire entre les deux pays frères, notamment dans le secteur de l’industrie automobile et des industries mécaniques», selon la même source.



- Manifestations automobiles : Le salon de l’automobile d’Oran aura lieu du 10 au 16 décembre 2017



La 17e édition du Salon de l’automobile, cycles et motocycles de l’Ouest (Autowest 2017), se tiendra cette année du 10 au 16 décembre 2017 au centre des expositions et conventions Mohamed Ben Ahmed, à Oran. Ce centre sera le théâtre de cet important événement de l’ouest du pays.

Organisée sous le slogan «La production automobile algérienne : une réalité», cette manifestation verra «l’exposition d’un nombre appréciable de marques et modèles de véhicules, motos et camions montées en Algérie», selon un communiqué de l’organisateur. Ce salon s’étalera sur plus de 10 000 m² de surface d’exposition, constituée de stands en grande partie personnalisés, avec la présentation des gammes les plus complètes possibles.

La moto, le petit utilitaire et le camion seront aussi présents lors de cette édition, où seront présentés les services liés à l’automobile: banques, sociétés d’assurances, de géolocalisation, etc. Les marques qui seront présentes sont Renault, Dacia, Hyundai, Chevrolet, Opel, SuzukiI, Kia et Mercedes, pour les véhicules de tourisme et Mercedes Trucks & Buses, Hyundai VU, Hyundai Truck & Bus, Man Algérie, Kia , Helli et Vedis pour les camions et engins de travaux publics.

Pour les deux roues, les marques Sym, Lyuogia, AS Motors,VMS, Keeway, Benelli, SAM Motors, Lifan, Polini et Cylexx seront présentes.