- Skoda : Le constructeur thèque fête la production de son 20 millionième véhicule



Le constructeur tchèque vient d’atteindre la barre des 20 millions de véhicules produits. La voiture symbolisant cet anniversaire est sortie des chaînes de production dans l’usine tchèque de Kvasiny. Il s’agit du modèle Karoq, le nouveau SUV de la marque. «Nous avons 20 millions de raisons d’être fiers», a déclaré Michael Oeljeklaus, membre du directoire en charge de la production et de la logistique chez Skoda.

«Cette étape marque la performance de nos sites de production tchèques et internationaux, ainsi que la compétence de nos équipes», a-t-il ajouté dans une déclaration répercutée par notre confrère français AutoPlus. Rachetée en 1991 par le groupe Volkswagen, la marque tchèque produit actuellement 7 modèles et plus de 40 versions dans 14 usines réparties dans plusieurs pays à travers le monde.

- Formule 1 : Victoire du Néerlandais Verstappen (Red Bull)

Le pilote néerlandais de Formule 1, Max Verstappen, a signé sa deuxieme victoire au volant de sa Red Bull-TAG Heuer le Grand Prix de Malaisie.Le jeune Néerlandais, qui n’a que 20 ans, a dépassé le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et l’Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) complète le podium. Il s’agit de la 2e victoire dans la carrière de Verstappen qui a parcouru les 310,408 km de course en 1h 30min 01sec 290/1000 (moyenne: 206,889 km/h).

L’allemand Sebastian Vettel (Ferrari), parti dernier, a terminé la course à la quatrième place. Après avoir passé la ligne d’arrivée, Vettel a été pris dans un accrochage avec le Canadien Lance Stroll (Williams) et perdu sa roue arrière gauche. Son équipier finlandais Kimi Raikkönen n’a pas pris le départ de la course en raison d’un problème mécanique.