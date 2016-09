DS : Une nouvelle finition sportive, la «Performance Line»

Réagissez

DS lance une nouvelle finition sportive sur toute sa gamme, la «Performance Line».

Une finition déjà déclinée sur ses modèles DS 3, DS 4 et DS 5. Mise au point par les designers, ingénieurs et la division sport DS, cette ligne conjugue «esprit grand tourisme, raffinement et technologie». La nouvelle marque premium du groupe PSA est reconnaissable à son look. Que ce soit une DS 3, une DS 3 Cabrio, une DS 4 ou une DS 5, chaque silhouette de la «Performance Line» est reconnaissable dès le premier regard. Elle est proposée avec un pavillon noir associé à une palette de teintes de caisse, de nouvelles grandes roues noires brillantes (17’’, 18’’ ou 19 ‘’ selon les modèles) estampillées d’un logo DS sur fond Carmin et des badges aux couleurs rouge, doré et blanc qui ornent le capot et également les portes avant.

A bord, la DS Performance Line est dotée d’une nouvelle sellerie en cuir grainé et tissu Dinamica avec des surpiqûres intérieures qui reprennent les teintes du badge (doré, blanc et rouge). On retrouve également ces surpiqûres sur les panneaux de porte, le soufflet de levier de vitesse, la jante de volant et même la casquette de combiné sur la DS 3 et la DS 5. Des broderies «DS Performance Line» viennent par ailleurs magnifier les dossiers de sièges avant. Sous le capot, Performance Line dispose de motorisations performantes et efficientes, toutes équipées de la technologie Stop&Start, qui se démarquent de la concurrence par leur couple, leur consommation réduite et leurs faibles émissions de CO2. Les DS Performances Line sont disponibles avec des moteurs essence Pure tech et THP, et pour le diesel c’est le Blue HDI.

Par ailleurs, chaque modèle bénéficie des dernières évolutions technologiques de la Marque : écran tactile, fonctions Mirror Screen (MirrorLink® et Apple CarPlay™) et services connectés DS avec DS Connect Box. Certaines technologies propres à chaque silhouette sont également disponibles, à l’instar de la caméra de recul, de l’aide au stationnement avant et arrière, de l’Active City Brake sur DS 3 et DS 3 Cabrio, du Système de surveillance d’angle mort sur DS 4 et DS 5, et de DS Connect Nav et l’Alerte de franchissement involontaire de ligne par vidéo sur DS 5. Grâce à cet éventail de technologies, chaque modèle s’adapte à votre usage.