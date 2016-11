Des produits qui portent un label des grandes marques chez Sidi Achour

Réagissez

Chaque année, les statistiques sur les victimes des accidents de motos ne cessent d’être à la hausse en Algérie.

En cause, l’absence de culture chez les conducteurs des deux roues, qui ne se sentent guère concernés par le code de la route, dans notre pays.

Mais, au delà de leur manque de civisme, les conducteurs de motos exposent gravement leur vie aux dangers, sachant que les motocyclettes ne déclinent aucun équipement de sécurité. Les conducteurs font encore fi du respect des normes de sécurité appropriées à ce genre de moyen de locomotion, notamment le port du casque et de la combinaison.

Ainsi, la majorité des victimes des accidents survenus à bord de motos ne porte pas de casque, encore moins d’équipements de protection des genoux, des coudes des gants, etc. Ceci, en plus de la contrefaçon qui touche le marché des deux roues en Algérie et qui s’ajoute comme un facteur aggravant dans les accidents des conducteurs de motocycles. Le port de casque contrefait serait également une autre cause de graves blessures des conducteurs lors d’un accident.

Cela dit, l’offre de casques homologués en Algérie s’étoffe, plusieurs représentations de marques étrangères se sont installées ces derniers mois en Algérie et parmi eux Shark. Cette grande marque est représentée en Algérie par Sidi Achour motos pièces qui assure la disponibilité d’une large gamme des accessoires et des équipements de sécurité des motocycles, notamment s’agissant des casques, des combinaisons et les pièces de rechange.

Une gamme d’équipements qui portent le label de grande marques européennes, tels que le groupe Trophy avec ses marques Shark, Bering, Bagster et Sagura, mais aussi Ermax, spécialiste des Bulles (pare-brise), des garde-boue, et la marque espagnole J Costa qui développe des variateurs des Maxi scooters.

Soucieux de la qualité de ses produits, le gérant de cette entreprise familiale, Redha Sidi Achour, a aussi établi des contrats avec les marque Sifam, (spécialisée dans ce qui est Kit chaine), Galfer qui produit des plaquettes de frein, et des disques de frein, et la marque espagnole Puig fabricant de différents accessoires de la moto (poignet, sabot moteur…).

Pour ces marques premium, Sidi Achour assure l’exclusivité en Algérie à travers un large réseau de distribution étalé sur tous le territoire national.

Pour découvrir de prêt la notoriété de ces marques, le propriétaire de l’entreprise algérienne, Redha Sidi Achour, nous a conviés à visiter les stands accessoires motos lors de l’EICMA 2016, qui s’est tenu à Milan (Italie).

Ainsi le cas de Shark, où pour démontrer la qualité de ses produits, les professionnels et journalistes ont eu droit en exclusivité à une rencontre avec le champion du monde en moto GP, Jorge Lorenzo, lequel s’est dit fier de porter la marque.

Ce dernier a dévoilé la décoration du nouveau Rice R Pro que portera le pilote Yamaha, champion du monde en titre, et ce à la veille du grand prix de valence (qui s’est tenu dimanche).

Parallèlement Bruno Legree, directeur des exports de Shark qui s’est, de son coté, étalé à nous dévoiler les nouveautés des quatre familles de casques de son entreprise : Metro, Discovery, Racing et Pulse.

C’est avec fierté que celui-ci nous présente la nouvelle génération d’Evo-one, le casque premium Spartan, fait 100% de fibre de carbone ainsi que le modèle Drag ex, Raw qui est désormais disponible avec un design retravaillé avec une panoplie de coloris. Selon Redha Sidi Achour Evo-one offre un grand confort et une stabilité grâce à ses lignes dynamiques et une meilleurs aération. Ainsi une garantie pour les moutards pour lesquels Sidi Achour assure également un service après-vente d’une année.