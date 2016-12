Réagissez

Les clients de Gulf Bank Algeria (AGB) peuvent désormais acquérir par facilité un véhicule de tourisme de marque Hyundai réalisé par la société Tahkout Manufacturing Company (TMC).

Cela est devenu possible grâce au partenariat signé jeudi dernier entre AGB et CIMA Motors, représentant exclusif de la société TMC, qui s’est lancée dans le montage de quatre modèles de la marque Hyundai dans son usine de Tiaret. «Cet accord s’inscrit dans la démarche continue de notre banque dans la satisfaction des multiples besoins du consommateur algérien ainsi que l’encouragement de la production nationale», a précisé la chargée de communication d’AGB dans un communiqué. Ce projet de partenariat a été rendu possible, selon elle, grâce à la formule «Sayarati», dont la quotité peut attendre les 100% du prix du véhicule, soulignant que la durée de remboursement s’étalera sur 5 années.

Il est à rappeler que le premier véhicule Hyundai made in Algeria est sorti de la chaîne de montage de TMC le 19 octobre dernier. Cette société privée algérienne va produire 60 000 unités lors de la première année dans les quatre modèles prévus, à savoir l’Elantra, la Santa Fe, la i10 et l’Accent.