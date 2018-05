Des camions pour mieux optimiser les coûts du transport

Réagissez

Istanbul (Turquie), de notre envoyé spécial

Les professionnels du transport longue distance ont été conviés aux «Long Haul Days» de Renault Trucks, qui se sont tenus dans le fantastique circuit de Formule 1 d’Istanbul (Turquie) du 23 au 28 avril 2018.

Cet événement, dédié au transport longue distance, a rassemblé pas moins de 500 clients venus d’Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient, de Turquie, du Chili et d’Algérie.

Une occasion pour ces derniers d’échanger avec des experts de Renault Trucks dans des ateliers autour du thème où il est mis en avant des solutions de transport proposées par la marque et permettant aux transporteurs de diminuer les coûts d’exploitation.

Nous y avons participé, à l’invitation de Renault Trucks Algérie, en compagnie d’une centaine de professionnels du transport et des métiers de la construction algériens.

George Haïdar, directeur de Renault Trucks Algérie, est content de vanter «la beauté» des produits de sa marque, promettant la sortie du premier véhicule Renault Trucks de son usine en Algérie au début de 2019.

Avant lui, le vice-président de Renault Trucks International, Olivier De Saint Meleuc, qui ouvrira le bal de cette manifestation, a, après avoir exprimé sa «fierté» des produits de sa marque, a jugé «important», pour lui, d’«essayer nos véhicules pour continuer à vous plaire».

En effet, le premier thème retenu a été consacré aux essais dynamiques des véhicules, sur le circuit de Formule 1, où les clients, et nous-mêmes (les journalistes) avons pu tester les tracteurs des gammes T et C, attelés à des semi-remorques. Ainsi, nous avons particulièrement apprécié la conduite dans des conditions réelles sur une zone off-road des véhicules de la gamme K, utilisés en Afrique pour le transport de marchandises, là où les conditions de transport sont parfois très difficiles.

ROBUSTESSE

Robustes, confortables et munis de motorisations adaptées à une faible consommation, les véhicules de la gamme C et K de Renault Trucks, ont été développés pour répondre efficacement aux besoins des clients qui évoluent sur route ou sur piste. Sur route, c’est sur la piste de Formule 1 que nous avons pris le volant d’un camion de la gamme C, qui offre toutes les facilités de conduite, même pour un sans permis lourd. Doté d’une excellente motricité, robuste et confortable, comme un véhicule de tourisme, mon camion a été surtout facilement maniable.

Nous en avons aussi testé un modèle (la gamme K) sur piste (off-road) pour évaluer sa robustesse dans des conditions réelles d’exploitation. A noter que la gamme K a été testée dans les usages les plus extrêmes, tels que le transport de grumes, au Cameroun, ou encore chargé de 120 tonnes, à Oman. Les tests de fiabilité et d’endurance effectués ont été les plus rigoureux de toute l’histoire des constructeurs.

La gamme de Renault Trucks K est devenue une référence en matière de robustesse. Elle est dotée d’un design impressionnant, avec un bouclier d’acier complet, des capacités de franchissement exceptionnelles et du meilleur angle d’attaque du marché. C’est une gamme qui répondra parfaitement aux besoins des transporteurs évoluant sur les routes difficiles. Adaptée à des applications longue distance, la gamme C bénéficie, quant à elle, d’une charge utile importante, d’une faible consommation et d’un confort comparable à celui d’un véhicule routier. TCO (Total Cost Of Ownership)

Cela étant, Renault Trucks a saisi cette occasion pour débattre dans un atelier qui lui est dédié, des solutions de transport proposées par la marque pour réduire ou optimiser les coûts d’exploitation. Le constructeur a ainsi mis son expertise au service de ses clients pour proposer une solution globale de transport : la TCO (Total Cost Of Ownership). Il s’engage à les accompagner durant toute la vie du véhicule et à leur fournir des outils performants en matière de financement, d’assurance de consommation carburant, de formation à la conduite économique et de service de proximité, pour assurer une maintenance efficace et limiter les frais d’immobilisation.

Pour aider ses clients à réduire la consommation de carburant, et donc les coûts d’exploitation, Renault Trucks a placé cette question au cœur des préoccupations dès la conception de ses véhicules. Ainsi, la gamme C est équipée de la boîte de vitesses robotisée Opridriver, de série, ainsi que d’un régulateur de vitesse, Cruise Control, qui propose des fonctionnalités permettant d’optimiser la vitesse commerciale et réduire la consommation de carburant.

OPTIFUEL

Au centre de la consommation, on retrouve le camion, mais aussi le conducteur. C’est pourquoi Renault Trucks a développé en interne depuis plus de 30 ans une formation à la conduite économique, qui s’est continuellement adaptée aux nouvelles attentes des clients et a évolué au gré des innovations technologiques.

A ce titre, ce sont plus de 25000 conducteurs qui ont été formés par Renault Trucks dans le cadre de ses formations Optifuel. Grâce à un tableau de bord synthétique, Optifuel Infomax permet d’identifier rapidement les axes d’amélioration à partir d’indicateurs précis extraits directement des données moteur du véhicule. Ceux-ci sont autant d’aides et de leviers qui permettent aux formateurs ou gestionnaires de flottes de mettre en place un plan d’amélioration en continu pour les conducteurs.

Aussi, pour chaque nouveau véhicule, Renault Trucks met en place avec le client un «plan de maintenance personnalisé» (PMS), avec des interventions programmées à l’avance pour un fonctionnement optimal du véhicule.

En outre, avec son offre après-vente, la marque et les professionnels de son réseau proposent des forfaits de maintenance et de réparation qui permettent de garantir le maintien des performances des véhicules grâce à l’utilisation des pièces d’origine Renault Trucks, d’une huile optimisée Renault Trucks Oils et d’un réseau d’experts formés et qualifiés.