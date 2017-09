Des absents mais beaucoup de nouveautés

Réagissez

Le Salon de Frankfurt (IAA 2017) ouvre ses portes aux professionnels et au public du 14 au 24 septembre.

Une occasion pour les constructeurs de présenter leurs concepts et de nouveaux modèles embarquant les dernières technologies environnementales. Celles-ci seront nombreuses.

Plusieurs nouveautés sont en effet prévues à cette 67e édition, qui sera toutefois marquée par beaucoup d’absents parmi les constructeurs. Si les défections ne sont pas nouvelles pour certains constructeurs, à l’image de Volvo qui boude les Salons depuis 2015, elles prennent de l’ampleur cette fois-ci. Des marques comme Peugeot, DS, Fiat, Alfa Romeo, Jeep,

Mitsubishi, Tesla et Volvo ont décidé de faire l’impasse sur cet événement-organisé en alternance avec le Mondial de l’automobile de Paris- à cause des coûts élevés engendrés par un tel rendez-vous. Une participation à l’IAA peut être estimée à des dizaines de millions d’euros, voire plus, en fonction de la taille du stand, relèvent les experts.

La 67e édition de l’IAA (Internationale Automobil-Ausstellun), dont le slogan, «Futur Now», aura tout de même son lot de nouveautés. Avec l’absence de Peugeot et de DS, Citroën représentera seul le groupe PSA au Salon de Frankfort, où elle fera son show avec ses petits crossover C3 Aircross et C5 Aircross.

Au sein du groupe Renault, parmi les modèles les plus attendus, on cite surtout la nouvelle version du Dacia Duster, l’un des best-sellers de la filiale roumaine low-cost. Outre son compact sportif, la Mégane RS quatrième génération, la marque au losange dévoilera aussi un concept électrique baptisé Symbioz, qui sera dans la continuité stylistique de TreZor. Chez Seat, deux modèles de petits SUV feront sensation : l’Ateca et l’Arona.

Les deux coréens, Hyundai et KIA, ont eux aussi pensé à une version Crossover urbain. Hyundai dévoilera son SUV Kona, alors que KIA présentera le Stonic. Dans le stand de la marque coréenne, il sera aussi question d’un concept (proceed) préfigurant la future Cee’d, et d’une nouvelle version de la Picanto, baptisée Picanto X-Line. Parmi les autres nouveautés, Volkswagen se présentera à ce Salon avec la nouvelle Volkswagen Polo et ses SUV urbains, le Volkswagen T-Roc et T-Cross. L’autre marque allemande, BMW, se présentera, quant à elle, avec son SUV X3 et son X7 Concept. L’autre allemand, Mercedes, voit cette fois-ci grand, avec la présentation de la Mercedes-AMG Project One, un concept de supercar pour concurrencer la Ferrari, McLaren P1.

Toujours en version sportive, la marque italienne Ferrari exposera elle aussi son nouveau coupé cabriolet, la Ferrari Portofino, remplaçante de la California T. Chez Porsche, c’est la troisième génération de Porsche Cayenne qui marquera les esprits. La nouveauté chez Opel, c’est le Grandland X, alors que Mini dévoilera pour sa part un concept électrique (prévu pour 2019) et une version concept sportive, John Cooper Works GP Concept, célébrant le 50e anniversaire de la victoire au rallye de Monte-Carlo. La Fédération allemande de l’automobile VDA, organisatrice, promet plus de 300 innovations et attend quelque 1000 exposants, dont une cinquantaine de marques de voitures.

Pour VDA, «les Salons, comme la voiture elle-même, doivent sans cesse se réinventer». L’organisatrice de ce Salon a réservé pour cette édition un espace aux géants américains de l’internet, Facebook et Google, qui seront les têtes d’affiche du forum consacré aux nouvelles formes de mobilité. Pour leur part les chinois WEY et Chery se montreront à Francfort pour la première fois.