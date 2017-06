Début des précommandes aujourd’hui

Réagissez

Les choses semblent s’accélérer pour les véhicules du groupe Volkswagen assemblés en Algérie.

Après les tests des prototypes sortis des chaînes de montage de l’usine Sovac production, à Relizane, Sovac Algérie passe à une autre étape. Il s’agit de l’ouverture des précommandes sur l’ensemble de son réseau, à partir d’aujourd’hui, sur les modèles Volkswagen Golf, Skoda Octavia, Seat Ibiza et Volkswagen Caddy.

L’entrée en production de l’usine Sovac intervient avant la fin du mois de juin, avec le montage de la Volkswagen Golf 7.

«C’est en effet une fierté algérienne que de pouvoir produire l'icône de Volkswagen, son best-seller, à savoir la nouvelle Golf, à l’usine Sovac production», estime le groupe Sovac dans un communiqué qui annonce les précommandes à partir d'aujourd'hui sur ce modèle. Les Volkswagen Golfs 7 seront les premiers véhicules à être livrés aux propriétaires, soit avant la fin du mois de juillet.

Deux versions de la Golf seront concernées dans un premier temps : la Golf 7 Start, dotée d’un moteur de 110 chevaux, et la Golf Confortline dont le moteur affiche une puissance de 143 chevaux. Le prix du premier modèle est fixé à 2 999 000 DA et celui du second est de 3,8 millions de dinars. Une troisième finition sera lancée au cours du second semestre : Carat DSG.

Sera aussi ouvert aux précommandes, le Volkswagen Caddy, assemblé dans la même usine. Celui-ci sera disponible en deux motorisations : 1.6 TDI 102 ch. et 2.0 TDI 110 Ch. Il sera décliné par ailleurs en trois finitions : Business (van) et Confort (combi) pour le 1.6 TDI 102 ch. et Highline (combi) pour le 2.0 TDI 110 ch. Quant aux tarifs, ils oscillent entre 3 220 000 DA et 3 499 000 DA, selon les modèles. L’ouverture de ces précommandes concernera aussi la nouvelle Skoda Octavia, qui sera elle aussi assemblée dans la même usine. Sortie il y a quelques mois sur le marché international, la Skoda Octavia arrive en Algérie «avec l’honneur de faire partie des premiers modèles concernés par la production nationale», note Sovac dans un communiqué.

Le modèle qui sera monté dans l’usine de Sidi El Khettab, à Relizane, sera doté du moteur diesel 2.0 TDI 143 ch. et sera décliné en deux finitions : Ambition et Style. Pour l’instant, c’est la première finition qui sera disponible, à savoir Ambition et qui sera au prix de 2,899 000 millions de dinars. L’autre finition sera lancée avant la fin de l’année 2017.

Cela dit, après plusieurs mois d’absence sur le marché en raison du blocage des importations, la Seat Ibiza revient, elle aussi, en sortant de la chaîne de production de Sovac production. Celle-ci sera produite dans une première étape en un seul bloc moteur à savoir 1.6 MPI 90 ch. sous trois finitions : Sol, Hight, Style. Le prix d’Ibiza made in Algeria commence à partir de 1 990 000 DA. A noter que tous ces modèles «made in Algeria» seront éligibles aux crédits à la consommation.