Début de commercialisation d’Iveco New Daily

Le groupe Ival annonce l’arrivée et la commercialisation du nouveau fourgon Iveco New Daily. Celui-ci est disponible en version tôlée L2H2 (20 m3) à partir de 5 200 000 DA TTC. Le New Daily s’offre plusieurs autres versions de différentes longueurs et hauteurs, qui vont rejoindre incessamment la carte de vente d’Ival, annonce le groupe. L’ouverture des commandes est désormais possible pour Iveco New Daily pour une livraison début 2017. Ce modèle est proposé avec un bloc moteur 3.0l diesel de 146 ch qui développe un couple maximale de 350 Nm à 1400 + 2600 tr/mn. Couplé à une boîte de vitesse manuelle synchronisée à six rapports, le Daily affiche -5% de consommation par rapport à l’ancienne génération. Iveco Daily a des mensurations généreuses : une hauteur totale à vide de 2740 mm, intérieur de 1900 mm et largeur maximale de 2010 mm. Quant au poids total en charge admissible, il est de 3500 kg.