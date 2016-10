Réagissez

Dacia, marque roumaine filiale du groupe Renault, confirme son succès en matière de voiture familiale à des prix très abordables.

Ces dernières années, tout en fidélisant ses clients, le constructeur a réussi son pari de gagner en nombre de véhicules vendus à travers 44 pays.

Au début du mois de septembre dernier, Dacia aurait écoulé 391 000 unités dans le monde, soit une augmentation de ventes de 7,3% par rapport à 2015. Au premier semestre 2016, elle a vendu 5825 unités en Algérie, soit 8,3% du marché. Et puisque on ne change pas une équipe qui gagne, lors de ce salon de Paris, Dacia a préféré ressortir et rajeunir les modèles qui ont fait son succès : Duster, Sandero Stepway, Logan et le break Logan MCV. Pour chacun de ces modèles renouvelés, Dacia a adopté un design revisité, tout en y respectant l’identité visuelle. Cet effort est perceptible particulièrement sur le nouveau Duster qui charmera certainement le marché, particulièrement algérien. Avec son allure de vrai 4x4, nerveux et sportif, le succès en vente suivra sans aucun doute possible.

Pour les clients qui le souhaitent, le Duster existe aussi, pour la première fois, en vitesse automatique, censé augmenter le plaisir de conduite. Dacia s’intéresse également, de plus en plus, à la motorisation et les équipements en options qu’elle propose à ses clients à des prix accessibles.