D’importants investissements dédiés à l’automobile

Réagissez

Au terme de sa participation au Forum africain d’investissement et d’affaires, qui s’est déroulé à Alger du 3 au 5 décembre, le groupe Hasnaoui a fait part de ses projets dans le secteur de l’automobile.

Il en est ainsi de GH Komatsu, un important investissement pour une unité de rénovation d’organes (moteurs, boîtes, transmissions, ponts…) à Oued Smar (Alger, à proximité de l’aéroport) sur une superficie de 10 000 m². Une activité qui sera étendue à la fabrication de la pièce de rechange, associée à un centre de formation, selon un communiqué du groupe.

Le second investissement du groupe Hasnaoui, GH Multimédia, a trait à la fabrication de cartes mères électroniques, l’assemblage d’appareils électroniques destinés à la vente en l’état ainsi qu’à la sous-traitance automobile, une ligne de montage d’électroménager et un laboratoire de contrôle de la qualité. L’usine qui fabriquera ces cartes, dotée d’installations logistiques performantes, est située à Blida et s’étale sur une superficie de 25 000 m².

Les investissements du groupe ne s’arrêtent pas là, puisque Hasnaoui a également créé une joint-venture avec Erkurt Holding, appelée Tabco, dédiée à la production de composants automobiles, mais aussi dans le domaine de la production textile et plastique.

«Ces activités s’inscrivent dans une décision globale d’augmenter les investissements industriels du groupe Hasnaoui et de créer un tissu de sous-traitance pour soutenir les projets locaux et cela en tenant compte des exigences de l’environnement économique et des pouvoirs publics pour contribuer au développement de divers secteurs, notamment l’automobile, l’électronique et l’électroménager», souligne le groupe dans un communiqué.