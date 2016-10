Cycles et motocycles : Des nouveautés plein les yeux chez Peugeot Scooters

Réagissez

La concession des deux-roues, MMDI Peugeot Scooters, compte bien mettre les bouchées doubles afin de satisfaire sa clientèle en lui offrant une gamme innovée, renouvelée et de qualité.

C’est en tout cas l’ambition de son directeur général, Abdellah Mounir Meklati, qui affirme dans un communiqué : «Tout a été envisagé pour que la marque réponde parfaitement au cahier des charges présenté par les autorités algériennes. Nous avons aujourd’hui une offre parfaite pour l’Algérie.»

Peugeot Scooters a procédé à un nouveau déploiement avec une réorganisation complète de sa gamme. Depuis fin septembre, MMDI propose à sa clientèle à travers tout son réseau une large gamme de véhicules, allant du vélo au scooter en passant par l’incontournable mobylette.

La marque au Lion des cycles et motocycles, riche de 12 agents à travers le territoire national (Bir Mourad Raïs, Birkhadem, Blida, Hadjout, Oran, Tizi Ouzou, Béjaïa, Maghnia, Bordj Bou Arréridj), a mis le paquet en lançant de nouveaux modèles, de nouvelles motorisations.

Autant de propositions qui font de Peugeot Scooters un acteur désormais incontournable de la mobilité urbaine. Dans le segment des 80cc, on retrouve le Ksb, qui séduit autant les ados que les adultes avides de mobilité facile ! Il est développé en Algérie en 3 versions, Classic 4T, RS 4T et Sportline 4T. Les tarifs débutent à 239 000 DA TTC. Et, cerise sur le gâteau, le scooter Ksb 80cc, développé spécifiquement pour le marché algérien, se conduit sans permis de conduire, possède une plaque d’immatriculation et une carte grise !

Pour les 50 cc, Peugeot Scooters propose trois produits à des prix très attractifs : le Street zone, le Vivacity et le Speedfight 4. Pour ce dernier, deux éditions limitées sont proposées : Total et Pure. Les deux éditions sont au prix de 299 000 DA TTC. Pour ce qui est des mobylettes, Peugeot Scooters propose également au prix de 118 000 DA la Peugeot Vogue, qui prend le relais de la 103.

Peugeot Scooters accompagne ses produits par une carte technique. Un document qui vient compléter l’attestation de vente, qui est remis à tous les conducteurs d’un scooter 50cc.

Par ailleurs, si la sécurité est un point essentiel pour Peugeot Scooters, le confort l’est également. Ainsi, des accessoires Premium sont distribués dans des styles parfois très différents : casques, visières, top cases, tabliers pilotes et blousons. Pour les vélos, Peugeot Scooters propose quatre catégories : Urbain, VTT, Road et Junior.