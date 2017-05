Cycles et motocycles : Almoto s’ouvre aujourd’hui à Riadh El Feth

Réagissez

Almoto, le Salon des 2 roues d’Alger, ouvre ses portes aujourd’hui au niveau de l’Esplanade de Riadh El Feth à El Madania (Alger), et ce, jusqu’au 20 mai prochain.

Pas moins de 24 exposants, représentant 47 marques participent à cette première édition, où la majorité des acteurs du secteur des cycles et motocycles seront présents. L’organisateur de cette manifestation, Aldes Media, indique dans un communiqué que «des lancements nationaux scooters et motos, ainsi que l’arrivée de nouvelles marques de motocycles sur le marché sont prévus en avant-première».

Les exposants sont autorisés à vendre leurs produits à l’occasion de ce Salon, où les organisateurs prévoient des animations, deux concours, «Tunning» et Vintage», et une tombola à la clôture du salon. Durant cette manifestation, il est également prévu des conférences de presse, une table ronde sur l’état des lieux du secteur des cycles et motocycles. Contrairement aux apparitions quelque peu timides lors des SIAA, Almoto veut cette fois-ci être le grand rendez-vous annuel des deux-roues en Algérie.