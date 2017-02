Réagissez

La banque El Baraka et Tahkout Manufacturing Company (TMC), filiale du groupe Tahkout, ont signé, hier au siège du concessionnaire Cima Motors (filiale du même groupe), à Réghaïa, une convention-cadre de partenariat pour l’acquisition par les particuliers de véhicules de marque Hyundai fabriqués localement par TMC à Tiaret.

Cet accord a été signé entre le directeur général et administrateur délégué de la banque islamique El Baraka, Hafid Mohamed Seddik, et General Manager de Cima Motors, Rachid Tahkout. Il a comme objectif, selon Hafid Mohamed Seddik, d’«offrir à nos clients la possibilité d’acquisition des véhicules de marque Hyundai construits par TMC conformément aux principes de la sainte charia islamique».

Cette convention vise également «l’encouragement de la production nationale et le soutien du pouvoir d’achat des ménages et à améliorer la qualité de service par l’assouplissement des procédures de financement, la réduction des délais de traitement des dossiers», souligne-t-il.

La quotité de financement, d’une durée fixée à 60 mois, peut atteindre 80% du montant du véhicule dans une limite de 3,2 millions de dinars.

Le crédit va financer les 8 modèles de véhicules de Hyundai assemblés par TMC en Algérie (Tiaret) et commercialisés par le réseau du concessionnaire Cima Motors (filiale du groupe Tahkout).

Il s’agit des modèles I10, I20, I30, I40, Accent RB, Tucson, Creta et Santa-Fe, pour lesquels «le problème de disponibilité ne se pose pas», selon le vice-président de Cima Motors, Bilal Tahkout, présent à la cérémonie de la signature de cette convention. A noter que Cima Motors avait déjà signé d’autres conventions de financement pour l’acquisition de ses produits, avec notamment la Banque nationale d’Algérie (BNA), le Crédit populaire d’Algérie (CPA), Gulf Bank Algeria (AGB), et Salam Banque d’Algérie.