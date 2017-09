Crash-test : 5 étoiles pour Ford Fiesta et Jeep Compass

Réagissez

LNeuf nouveaux véhicules ont subis des crash-tests réalisés par l’organisme EuroNcap qui créditent, de cinq étoiles, sept véhicules véhicules dont six en version standard (sans options de sécurité particulières): Ford Fiesta, Jeep Kompass, Mazda CX-5, Renault Koleos, Opel Grandland X et Mercedes-Benz Class C cabriolet. Kia Rio obtient cinq étoiles dans sa configuration avec pack de sécurité. Sans ce pack, ce véhicule n’obtient que trois étoiles.