Coup d’envoi de la 2e édition de la campagne SAV «Before Service»

Global Motors Industries (GMI), représentant de Hyundai Bus & Trucks en Algérie, lance pour la deuxième année consécutive, la campagne «Before Service», destinée à accompagner sa clientèle sur la partie après-vente. Cette opération a débuté dimanche et sera clôturée demain, indique un communiqué de GMI. Elle consiste en le déplacement d’une équipe technique qualifiée de GMI, accompagnée de techniciens de Hyundai Motors Company venus de Corée du Sud, vers la clientèle grand compte de GMI disposant d’un parc Hyundai. Cette équipe effectuera sur place un diagnostic incluant des vérifications du moteur, du système de réfrigération, de la suspension et du système de freinage. Durant cette opération, GMI offre à ses clients des «remises exceptionnelles» sur la pièce de rechange et la main-d’œuvre ainsi que des coupons de prestations gratuites, selon la même source. Pour GMI, cette opération a pour but de «se rapprocher de sa clientèle et lui offrir ainsi la meilleure qualité de service qui soit».