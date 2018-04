Communiqué de KIA Algérie

Réagissez

Le Conseil national des investissements vient d’accorder, le 19 mars 2018, l’exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux véhicules de la marque KIA assemblés en Algérie et commercialisés par KIA Al Djazaïr, filiale de Global Group.

Ainsi, comme tous les autres véhicules assemblés en Algérie, les produits de la marque KIA seront désormais commercialisés en exonération de TVA. KIA Al Djazair rappelle que la Taxe sur la valeur ajoutée perçue sur les véhicules qu’elle commercialise est intégralement versée aux services compétents de l’Etat.

Dès le début de la commercialisation de sa production, KIA Al Djazair avait annoncé que ses tarifs seraient revus à la baisse dès que l’exonération de la TVA sera accordée. KIA Al Djazair revoit donc sa grille tarifaire en conséquence. Des nouveaux tarifs seront applicables à partir du 8 avril 2018. La KIA Picanto sera proposée à partir de 1,390 000 dinars dans sa version LX Start 1,2L (avec climatisation, radio commande au volant avec entrées USB et auxiliaire et verrouillage à distance).

La KIA Rio sera proposée à partir de 1,790 000 DA dans sa version LXstar 1,4L (avec climatisation, radio commande au volant avec entrées USB et auxiliaire, verrouillage à distance et vitres électriques). Depuis l’annonce de l’exonération de TVA, KIA Al Djazaïr a décidé de suspendre toute livraison de véhicules afin que ses clients puissent en bénéficier. Les clients qui ont passé commande et en attente de livraison seront donc tous livrés avec facturation selon les nouveaux tarifs.

Pour tous les clients qui ont acquis un véhicule de sa production entre janvier et mars 2018, et qui ont donc payé la TVA (intégralement versée aux services de l’Etat), KIA Al Djazaïr a décidé de faire un geste commercial pour les remercier de la confiance qu’ils lui ont accordée. Pendant 18 mois, ils bénéficieront de vidanges gratuites.