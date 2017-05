Citroën Algérie : Un «forfait bilan climatisation» jusqu’au 30 juin

Réagissez

Citroën Algérie donne à ses clients l’opportunité d’anticiper les changements de température et préparer leur véhicule pour les routes chaudes de l’été avec un forfait bilan climatisation à partir de 3060 DA TTC.

Cette offre est valable jusqu’au 30 juin et est disponible au niveau des succursales de la marque de Chéraga, Réghaïa et Oued Smar.

Cette offre comprend un bilan climatisation avec le changement du filtre habitacle, le nettoyage de l’assainissant de climatisation, le recyclage du liquide frigorifique, huit contrôles spécifiques et la main-d’œuvre.

L’EURL Saïda, représentant de Citroën et DS en Algérie, lance également l’offre «forfait Citroën avantage», spécialement conçue pour les véhicules de trois ans et plus dont la garantie est arrivée à terme. Citroën Algérie invite ses clients à profiter de l’expertise de son réseau et des garanties pièces de rechange, main-d’œuvre et ingrédients, avec des forfaits pour la vidange et les plaquettes de frein.

Le «forfait vidange» comprenant la vidange et le plein d’huile moteur Total Quartz, le remplacement du filtre et la main-d’œuvre + 22 points de contrôle et revient à 3500 DA TTC pour les moteurs «essence» et 3750 DA TTC pour les motorisations «diesel». Quant au «forfait plaquettes de frein avant», il s’affiche à partir de 5500 DA TTC et comprend le remplacement des plaquettes de frein avant, le contrôle des amortisseurs et des pneus ainsi que la main-d’œuvre.