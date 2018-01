Chine : Suspension de la production de 553 modèles de véhicules particuliers

Réagissez

La Chine suspendra la production de 553 modèles de véhicules particuliers ne respectant pas les normes de consommation de carburant fixées par le gouvernement. La suspension prend effet le 1er janvier 2018, a indiqué le Centre de services technologiques des véhicules de Chine, citant l’approbation du ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information, selon l’agence APS. Les modèles comprennent des véhicules issus de plusieurs grands producteurs chinois et en joint-venture, comme Beijing Benz Automotive, Chery et Dongfeng Motor Corporation. Alors que la lutte contre la pollution fait rage, la Chine promeut le développement des transports verts en renforçant les limites d’émissions et en encourageant l’utilisation de véhicules à énergies nouvelles. Les autorités ont annoncé que des limites plus strictes seront mises en place sur les véhicules à nouveaux moteurs, précisant que les acheteurs de véhicules à énergies nouvelles continueront de bénéficier d’exemptions fiscales pendant les trois ans à venir. Le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information a révélé que la Chine avait commencé à étudier un calendrier pour l’arrêt de la production et des ventes de véhicules à carburants fossiles.