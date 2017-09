Chine : Croissance rapide des véhicules à énergies nouvelles

Réagissez

L’industrie chinoise des véhicules à énergies nouvelles a connu une croissance rapide ces dernières années, bénéficiant d’une augmentation des ventes et d’une amélioration de l’écosystème industriel, selon l’Association chinoise des constructeurs automobiles (ACCA).

La production et les ventes de véhicules à énergies nouvelles ont dépassé un million d’unités, avec une croissance annuelle de plus de 200%, a indiqué Dong Yang, directeur adjoint de l’ACCA, repris par les agences de presse. Avec plus de 50% de la production, des ventes et de la possession des véhicules à énergies nouvelles dans le monde en 2016, la Chine est maintenant un leader mondial dans le développement de ce secteur.

Les fabricants de batteries, les producteurs de moteurs et les autres entreprises de la chaîne d’approvisionnement en Chine sont devenus des fournisseurs internationaux importants. Plus de 70% des batteries pour les véhicules à énergies nouvelles viennent de Chine, a indiqué M. Dong. Le nombre d’installations publiques de recharge en Chine a dépassé 180.000, et la couverture s’est élargie dans les zones résidentielles, le long des autoroutes et dans les lieux publics.

Les entreprises exploitant des installations de recharge pour les véhicules à énergies nouvelles ont également mis en place des modèles commerciaux innovants, a indiqué M. Dong, ajoutant que les politiques favorables du gouvernement avaient aidé à réduire les prix des véhicules à énergies nouvelles et à simplifier les procédures d’octroi de plaques d’immatriculation.

Quelque 507 000 véhicules à énergies nouvelles ont été vendus en Chine l’année dernière, soit le nombre le plus élevé au monde et une croissance de 53% par rapport à 2015, selon les chiffres de l’ACCA.

Selon un plan officiel sur le développement de l’industrie automobile, la production et les ventes annuelles de véhicules à énergies nouvelles en Chine atteindront deux millions d’unités d’ici 2020, soit quatre fois plus que le niveau actuel.