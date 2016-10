Réagissez

Une rencontre autour de la mise en place d’un cluster pour l’industrie automobile a été organisée avant-hier à la Chambre de commerce et d’industrie d’Oran (CCIO).

Sont concernés par la rencontre des entreprises qui pourraient potentiellement constituer le futur réseau des sous-traitants, mais aussi des organismes publics dont l’université USTO, notamment sa plateforme technologique. «C’est aussi une journée d’explication et de sensibilisation sur l’utilité de la mise en place du cluster pour l’industrie automobile qui, par ailleurs, doit s’intégrer et contribuer au développement de cette filière», résume Malek Laïdouni, chef de division au ministère de l’Industrie pour qui les investissements dans ce cadre existent mais qu’il faut faire en sorte de rassembler tous les intervenants.

La rencontre devait également déboucher, dès mardi, sur la création d’une entité à caractère associatif. Le choix d’Oran pour lancer cette initiative n’est d’ailleurs pas fortuit car, rappelle-t-il, «territorialement, l’Oranie a été choisie pour développer cette industrie et l’idée a été lancée conformément aux orientations du ministre concernant la mise en place, à l’échelle nationale, de structures d’appui, notamment les clusters (mécanique, industrie automobile et chimie dans un premier temps) qui doivent servir de cadre pilote pour aller encore de l’avant».

Aussi, selon Mohamed Wissam Bouali, actuel directeur de la Bourse de sous-traitance (BSTPO), un des organismes impliqués dans cette aventure, un projet de statuts pour définir de manière concrète les missions et les objectifs de ce cluster a été élaboré auparavant et devait être discuté, éventuellement amendé avant son adoption par l’assemblée constitutive prévue à l’issue du séminaire. La liste des participants, même si ceux-ci n’étaient pas tous présents à cette rencontre, englobe une trentaine d’entreprises et d’organismes divers.

Le séminaire proprement dit a été animé par Alain Tubiana, expert dans le domaine. «Si les entreprises algériennes veulent travailler aujourd’hui avec Renault ou demain avec Peugeot, Volkswagen etc., elles vont devoir augmenter leur niveau de qualité pour répondre à aux normes exigées par ces constructeurs», prévient-il en marge de la rencontre.

Selon lui, l’automobile est un système très hiérarchisé avec des constructeurs faisant appel à des sous-traitants qui peuvent être de rang 1, 2, 3, etc. «L’intérêt du cluster réside dans le fait que, collectivement, les entreprises pourront faire un travail d’amélioration de manière beaucoup plus rapide et efficace que si elles le font de manière individuelle.» L’idée avancée est d’apprendre à «coopérer avec ces concurrents pour grandir plus vite, développer ses marchés, exporter, améliorer ses compétences, etc.»

Le cluster qui concerne en premier chef l’entreprise est aussi à titre d’exemple un «lieu de jonction entre le monde de l’entreprise et celui de l’université qui évoluent dans des mondes tellement différents qu’ils ne se rencontrent souvent pas.» C’est d’ailleurs ce qui a été constaté lors du conclave en découvrant que le directeur de la plateforme technologique de Usto a des outils à mettre au service des entreprises, mais que celles-ci ne le savaient pas ! Sinon, des actions à mener sur le terrain ont d’ores et déjà été définies, comme par exemple lancer une étude de marché approfondie ou animer une plateforme de veille.

Pour Alain Tubiuana, «la création d’une structure juridique de type association n’est pas obligatoire car les entreprises peuvent très bien décider de travailler en réseau ou de manière informelle, mais si elles le font c’est, en général, parce que c’est un moyen permettant de recevoir, à un moment donné, des financements publics, ce qui n’est pas permis dans le cas d’un réseau informel.»