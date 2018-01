Carburant : Le gouvernement veut plus de véhicules roulant au GPL

Réagissez

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a instruit, dimanche à Mascara, les responsables de Naftal d’élaborer un plan national précis pour l’extension du parc automobile utilisant le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et de pouvoir équiper 500 000 véhicules à l’horizon 2021. En inspectant le projet de réaménagement de la station service relevant de Naftal à Sig, le ministre a accordé un délai de 15 jours aux responsables de l’entreprise pour élaborer un plan précis portant sur les centres de transfert et l’implication d’entreprises privées dans l’opération pour rattraper le retard accusé actuellement à cause du rythme lent de la reconversion d’utilisation de l’essence ou du gasoil vers le GPL. M. Guitouni a affirmé que le gouvernement accorde un intérêt particulier à l’utilisation du GPL au lieu de l’essence et du gasoil qui reviennent cher à l’Etat et qui engendrent de la pollution.