Mondial auto de Paris : Changement en profondeur pour 2018



Le Mondial de l’auto de Paris, l’événement automobile le plus visité au monde, ne ressemblera plus à ce qu’il était, les organisateurs viennent d’annoncer des changements en profondeur pour 2018.

Après une année 2016 décevante (-15% de fréquentation), l’événement de Paris va revoir sa copie. Ça sera carrément une nouvelle version. Ainsi, il sera enrichi par l’Organisation du Mondial de la moto, de zones dédiées à la mobilité et aux supercars afin de «faire rêver le public et de recevoir leurs clients dans des conditions privilégiées», et des innovations. La modification du Salon de Paris passe par le changement de nom et de l’image. Le Salon passera de Mondial de l’automobile au «Mondial Paris Motor Show», réunissant 4 thématiques : le Mondial de l’auto, le Mondial de la moto, le Mondial de la mobilité et le Mondial Tech. L’identité visuelle a été aussi totalement revue dans le sillage de cette métamorphose. Le nouveau logo du Salon est désormais «intemporel, sobre et élégant pour mieux se positionner par rapport aux autres Salons en Europe et gagner en lisibilité à l’international», comme l’explique l’organisateur.R. B.



Audi : Le 2.5 TFSI élu moteur de l’année



La marque aux quatre anneaux vient de remporter une nouvelle fois le prestigieux prix «Engine Of The Year», dans la catégorie des 2 à 2.5 litres pour son moteur essence 2.5 TFSI. Il s’agit de la treizième victoire pour Audi.

«Le cinq cylindres a été indélébilement lié à la marque Audi depuis plus de 40 ans, et nous continuons à l’affirmer et à le développer», a déclaré Peter Mertens, membre du directoire d’Audi AG, en charge du développement technique. «L’année dernière, nous avons présenté la Audi TT RS, modèle dans lequel le nouveau moteur à cinq cylindres en aluminium fait ses débuts», a-t-il déclaré. Les juges ont salué non seulement les performances exceptionnelles du moteur à cinq cylindres, mais aussi le son unique qu’il produit. Sa sonorité caractéristique rappelle fortement le moteur de Rallye du groupe B des années 1980. Le moteur cinq cylindres actuel est plus léger de 26 kg que son prédécesseur, grâce au passage à un carter de vilebrequin léger. Cela a permis aux ingénieurs Audi d’optimiser davantage la répartition de la charge par essieu pour une meilleure performance. Audi indique que le bloc 2.5 TFSI est disponible sur le TT TS Coupé RS et TT RS Roadster RS. Il est également en dotation sur la berline RS3 et RS 3 Sportback. Avec 400 chevaux de puissance et 400 Nm de couple, ce bloc constitue le moteur le plus puissant dans la catégorie cinq cylindres sur le marché mondial.R. B.



Nouveauté : R8 Spyder V10 Plus : la plus puissante des Audi



L’Audi R8 Spyder V10 plus devient le cabriolet produit en série le plus rapide du constructeur, rapporte Ledauphine.com. Selon la même source, son moteur V10 atmosphérique de 5,2 litres de cylindrée et de 610 ch -soit 70 chevaux de plus que le Spyder déjà au catalogue- est monté en position centrale arrière et transmet sa puissance aux quatre roues via la transmission intégrale permanente quarto. Elle se distingue par une calandre en nid d’abeille noir brillant et des éléments carbone : spoiler arrière, seuils de portes, ouïes d’aération latérales, entre autres. Mais aussi par des sièges baquets, des freins carbones. Sa finition exclusive vert micrommata lui donne un aspect encore plus acéré.