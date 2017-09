Réagissez

Kia El Djazaïr : La nouvelle Rio MIB disponible à la commande avec un stock limité



Kia Al Djazaïr, filiale du groupe Kia Gloviz de Global Group, a annoncé l’ouverture des commandes sur la toute Nouvelle Rio MIB, pour une livraison prévue pour le mois de mars 2018. Après avoir ouvert des commandes sur les modèles Picanto et K2700, Kia Al Djazaïr annonce l’entrée en lice d’un troisième modèle : la Nouvelle Kia Rio assemblée à l’usine Gloviz, à Batna. Celle-ci sera disponible à la commande avec un stock limité au prix de départ de 2 190 000 DA TTC. Global Group propose deux finitions : la LX qui est disponible avec un moteur 1.4 BVM et la EX disponible dans la même configuration, mais également animée par le 1.6 associé, soit à une boîte manuelle soit à la boîte automatique. La nouvelle Rio qui évolue dans le segment B est le deuxième modèle du constructeur automobile sud-coréen qui se vend le mieux dans le monde, avec un peu moins de 450 000 voitures vendues en 2016, ce qui représente 15% des ventes annuelles de Kia. La nouvelle Rio arbore la toute dernière évolution de la calandre signature ‘Tiger nose’ caractéristique de Kia. Avec des phares à projection intégrés à double fonction, la Rio est dotée d’une nouvelle signature lumineuse à LED en forme de U. La nouvelle Rio s’est élargie de 5 mm (à 1725 mm).



Renault : Le nouveau Koleos décroche 5 étoiles aux tests Euro NCAP



Le Renault Koleos a obtenu la note maximale de 5 étoiles aux tests Euro NCAP, les tests de sécurité de l’organisme. Il a obtenu les notes de 90% pour la protection des adultes, 79% pour la protection des enfants, 75% pour l’aide à la sécurité et 62 % dans la protection. «Ce très bon résultat met en avant l’engagement de Renault pour la sécurité. Il se montre ainsi au meilleur niveau du protocole de tests mis en place par Euro NCAP en 2016», indique le constructeur automobile, dont des propos ont été repris par le site Boursier.com.