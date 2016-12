Réagissez

Assurance-automobile : Hausse progressive du tarif de responsabilité civile dès 2017

Le tarif relatif à la garantie «responsabilité civile» (RC) dans la branche assurance automobile connaîtra, à compter du 1er janvier 2017, une augmentation progressive de 5% jusqu’à atteindre 20% au début du second semestre 2018. Selon un responsable de l’Union algérienne des assureurs et des réassureurs (UAR), repris par l’APS, avant-hier, cette augmentation continue de 5% sera opérée chaque semestre. Le tarif de la RC va augmenter de 5% au 1er janvier 2017, puis d’un autre taux de 5% le 1er juillet 2017, de 5% le 1er janvier 2018 et aussi de 5% le 1er juillet 2018, détaille le même responsable de l’UAR.

Cette augmentation ne concerne donc pas toute la composante de l’assurance automobile, mais exclusivement la garantie obligatoire couvrant les dommages causés aux tiers, c’est-à-dire la RC, affirme-t-il. A titre d’exemple, un véhicule de tourisme de 7 à 10 CV, soumis actuellement à une prime de RC de 2 000 DA verra sa police d’assurance augmenter de 100 DA par semestre pour payer au total 2.400 DA au 1er juillet 2018. «Ce réajustement intervient consécutivement à la forte progression des accidents de la circulation et ses répercussions sur l’équilibre de la branche automobile», explique la même source.

Groupe Diamal : Disponibilité «immédiate» du DAF FT CF 85

Le distributeur algérien de la marque DAF, Diamal Algérie, a annoncé cette semaine la disponibilité immédiate du tracteur routier DAF FT CF 85. Le tracteur routier DAF 4X2 FT CF 85 de 410 ch est proposé au tarif de 11 000 000 de dinars TTC et les investisseurs intéressés par son achat sont informés par le groupe Diamal de sa disponibilité immédiate dans le réseau national. Ainsi, les caractéristiques de modèle sont la capacité de son réservoir qui est de 1495 litres et sa suspension à air avec 4 ballons sur l’essieu arrière. Les clients profiteront aussi du déflecteur de toit qui est offert pour tout achat de ce camion.



Citroën Algérie : «Forfait vidange» à partir de 4490 DA

Citroën Algérie annonce une offre à ses clients d’un forfait vidange à partir de 4490 DA TTC, et ce, pour mieux préparer leur véhicule pour un hiver en toute sécurité. Jusqu’au 31/01/2017, les clients pourront ainsi profiter, en plus du forfait freinage toujours en cours, d’un forfait principal qui est le «Forfait vidange» (changement du filtre à l’huile, plein de l’huile moteur, main-d’œuvre incluse), et ce, à partir de 4490 DA TTC au niveau des succursales Citroën Chéraga, Reghaïa et Oued Smar. Ce forfait comprend également le contrôle gratuit de 22 points : éclairage avant, éclairage arrière, niveau d’huile à la prise en charge, freinage, filtration, pare-brise, plaques d’immatriculation, liquide de refroidissement, diagnostic batterie, maintenance électronique, pneumatiques, …Le forfait vidange s’affiche également avec des remises allant jusqu’à 20% sur les forfaits.