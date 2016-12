Réagissez

SNVI : Le premier bus 4x4 présenté le 21 décembre

Le premier autobus tout-terrain (4x4) algérien conçu et fabriqué par le groupe de l’Entreprise nationale des véhicules industriels, SNVI de Rouïba, sera présenté à la 25e édition de la Foire de la production algérienne (FPA) prévue le 21 décembre courant à Alger. L’annonce a été faite samedi dernier à Annaba par le président-directeur général de la SNVI, Salah Malek, qui a précisé à l’APS «alliant fiabilité, robustesse et devant répondre aux demandes les plus exigeantes, ces autobus seront destinés pour le transport dans le sud du pays notamment». Fleuron de l’industrie nationale, la SNVI a pour vocation la conception, la fabrication, la commercialisation et le soutien après-vente d’une importante gamme de produits allant des camions, camions tracteurs et autocars aux autobus et autres équipements de carrosserie industrielle.

R. B./Agence

Seat : Une nouvelle Ibiza attendue au Salon de Genève

La prochaine génération de la Seat Ibiza est attendue pour le prochain Salon de l’automobile de Genève (mars 2017) pour une commercialisation programmée à partir de l’été 2017. Lancée il y a huit ans, l’actuelle génération d’Ibiza fait partie des doyennes de sa catégorie, c’est pourquoi le constructeur a songé à son renouvellement, qui aura lieu l’année prochaine.

Selon des sources, la nouvelle version d’Ibiza 2017 n’utilisera pas la plate-forme MQB classique du groupe Volkswagen, mais elle reposera sur la plateforme MQB A0.

La prochaine génération de l’Ibiza sera un peu plus grande et l’espace à bord prendra des proportions à la hausse par rapport à l’actuel modèle.

Chine : Record des ventes en novembre

Les ventes d’automobiles neuves en Chine ont progressé de 16,6% en novembre sur un an, établissant un nouveau record, selon les données d’une fédération professionnelle publiées hier et reprise par la presse française. Selon les mêmes sources, les ventes ont atteint 2,94 millions d’unités et ont établi un nouveau record en novembre, tout comme la production de véhicules, a annoncé l’Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM) dans un communiqué. Pas moins de 24,9 millions d’automobiles ont été vendues en Chine depuis le début de l’année 2016 (11 mois).

R. A.