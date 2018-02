Réagissez

Véhicules futuristes : Renault dévoile «The Concept» en Inde

Le constructeur français Renault a dévoilé sur stand au Salon auto expo de New Delhi (Inde) un nouveau concept-car, baptisé «The Concept». Il s’agit d’un petit coupé dessiné par de jeunes designers dans le cadre du programme «Renault Design Academy India», selon des médias spécialisés. «The Concept» est une citadine deux places qui adopte une planche de bord se contentant d’un volant et d’un écran tactile. Les sièges sont en bois et la partie arrière est inspirée du monde nautique.



Jaguar lance la production de 25 unités de la légendaire Type-D

Jaguar Classic relance la production de la légendaire Type-D à Coventry, des années 50. La première Jaguar Type-D, prototype assemblé par Jaguar Classic, fera ses débuts au Salon Rétromobile de Paris qui se déroule du 7 au 11 février au Parc des Expositions, Porte de Versailles. 25 nouveaux exemplaires de la Type-D seront produits à la main dans les ateliers Jaguar Land Rover Classic Works situés dans le Warwickshire. Lorsque la Type D a vu le jour en 1955, Jaguar envisageait une production de 100 exemplaires, seuls 75 exemplaires étaient sortis de chaîne. La Type-D, trois fois victorieuse aux 24 heures du Mans entre 1955 et 1957, était équipée du moteur XK à six cylindres. Chaque détail des Type-D assemblées pour les clients en 2018 sera authentique et aux spécifications d’origine.R. A.



Marchés mondiaux : Record de ventes pour Mazda pour la 3e année consécutive

Mazda Motor Corporation a enregistré un nouveau record pour la 3e année consécutive avec la vente de 1 186 000 véhicules au niveau mondial durant les neuf premiers mois de son exercice fiscal 2017-2018. Le constructeur a vendu, entre avril et décembre 2017, 25 000 unités de plus (+2 %) qu’à la même période de 2016. Les cross-overs de Mazda, notamment le nouveau SUV compact Mazda CX-5 ont dopé le chiffre d’affaires de la marque. En Chine, Mazda a établi un nouveau record, avec une progression de 8 % (245 000 unités vendues) alors qu’au japon, le constructeur obtient également d’excellents résultats, avec une croissance de 5 %. En Europe, Mazda a écoulé 172 000 véhicules, tandis que ses ventes ont grimpé de 18 % en France sur cette même période. L’Espagne (+10 %), les Pays-Bas (+8%) et l’Allemagne (+7 %) ont également enregistré des hausses significatives.