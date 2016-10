Réagissez

Volkswagen : Son nouveau SUV s’appellerait Atlas



Le constructeur allemand Volkswagen semble avoir trouvé un nom à son nouveau SUV. Destiné aux marchés américains et probablement chinois, ce mastodonte familial de 7 places devrait porter le nom d’Atlas, selon la presse spécialisée allemande.

Ce modèle sera dévoilé aux médias le 27 octobre prochain lors du salon de Los Angeles, selon le magazine allemand Automobilwoche.

Atlas sera le premier modèle de la marque qui est basé sur la plateforme modulaire MQB et en fait la version du concept Cross Blue, lancé en 2013. Plus long que le Volkswagen Touareg (5,04 m), il sera assemblé à l’usine de Volkswagen de Chattanooga au Tennessee.

Selon des médias spécialisés, sous le capot de ce SUV, deux motorisation essence au choix : un 2.0l TSI de 238 ch, et un V6 3,6l de 280 ch. Ces deux moteurs seront jumelés à une boîte de vitesses automatique à huit rapports.

Nissan : Lancement en Inde de huit nouveaux modèles d’ici 2021



Le constructeur japonais Nissan compte lancer en Inde huit nouveaux modèles d’ici 2021, selon un responsable de la marque qui s’est confié à l’agence Reuters. Outre celui de booster les ventes dans le pays, l’allié de Renault vise un objectif de faire de l’Inde une base d’exportation vers l’Afrique et le Moyen-Orient.

Cet objectif s’inscrit en effet dans une nouvelle stratégie censée stimuler les ventes et augmenter une part de marché qui est pour l’heure de 2% en Inde. Un pays susceptible de devenir le troisième marché automobile mondial d’ici 2020, selon la même source.

Les modèles seront des Nissan, mais aussi des Datsun, une marque low-cost relancée en Inde par le japonais en 2013. Auparavant, Nissan vendait pour l’essentiel des véhicules partagés avec Renault.

«Nous ne nous sommes peut-être pas assez différenciés par le passé», a déclaré à Reuters Christian Mardrus, président de Nissan pour l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Inde. «La stratégie à présent, c’est plus de plateformes communes, de modules communs, de technologies communes (…) Il n’y aura plus de ‘‘cross-badging’’ (donner à un véhicule conçu par un constructeur donné le nom d’une autre marque) comme nous avons pu le faire par le passé», a-t-il ajouté.

La Redi-Go de Datsun et le Kwid de Renault ont par exemple plus de la moitié des pièces en commun, ce qui permet d’abaisser les coûts, mais en proposant tout de même deux modèles différents.

Ford : La dernière voiture est sortie des chaînes de montage australiennes



La dernière Ford fabriquée en Australie est sortie de la chaîne de montage vendredi, tournant la page d’une ère débutée en 1925 avec le légendaire modèle T. Le constructeur automobile américain avait annoncé il y a trois ans qu’il arrêterait de produire des voitures dans ses usines australiennes non rentables.

Ford a été imité par Holden, la filiale australienne du géant américain General Motors et par le japonais Toyota, qui tireront le rideau sur leurs chaînes d'assemblage en 2017. Les trois constructeurs ont mis en cause une concurrence exacerbée dans un marché restreint et le niveau soutenu du dollar australien. Le secteur automobile australien emploie des dizaines de milliers de personnes en comptant les sous-traitants. Mitsubishi avait, lui, mis la clé sous la porte dès 2008. La production va s'arrêter, mais Ford se maintiendra en Australie comme importateur et vendeur, employant 1500 personnes. Les trois dernières Ford sorties des chaînes seront tirées au sort par les employés en guise de lots de consolation. Le secrétaire du syndicat des employés de l'industrie, Dave Smith, a déclaré au groupe de médias ABC que ces fermetures auraient un effet boule de neige. «Cela ne concerne pas que Ford, cela concerne l'industrie automobile. On estime que pour chaque employé de Ford, il y a entre quatre et sept personnes qui travaillent dans le secteur des composants et les industries de soutien.»